癌症殺手｜女子吃素數十年仍患大腸癌　專家點評2大素食地雷陷阱：誤以為健康

【素食／素食文化／食齋／大腸癌／癌症】素食文化越來越普遍，不少人以為茹素會較健康，但其實仍要慎選食材。有台灣營養師指出，雖然多吃蔬菜水果，確實有助降低大腸癌發生機會，但若吃錯反而會增加罹癌風險。營養師表示，素食中暗藏食材陷阱，例如炸物、加工蔬菜等；而且素食選擇太少，有些人會習慣只吃某幾款，讓身體逐漸缺乏部分重要營養。為此，營養師分享健康茹素的3大原則，避免增加罹癌機會。

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素食有助消化預防腸癌心血管疾病

台灣營養師嫚嫚在健康資訊網站《今健康》撰文指出，素食者主要是攝取植物性食物和水果，而植物性食物富含膳食纖維，確實有利預防腸癌，並有助排便、避免廢物在腸道內堆積；過往有不少研究發現，充足攝取植物性食物，對於癌症、心血管疾病及各項慢性病的整體死亡率都有正向影響。

她續指，植物性食物亦含有豐富維他命、礦物質、葉酸、植化素等抗氧化、抗發炎營養，大部分蔬果都能大量及充足地補充各類營養素，故此現時不少專家都推薦人們嘗試「地中海飲食」，透過提升蔬果攝取量，以達到預防各類疾病的目的。

茹素6大潛在罹癌原因

不過門診上仍遇到不少素食人士罹患大腸癌，嫚嫚營養師就解釋，雖然植物性食物和水果確實有助降低大腸癌發生機會，但若吃錯反而會增加罹癌風險。她分享當中6大潛在罹癌原因：

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素食食材陷阱：包括炸蔬菜、炸蕃薯等油炸食物，素魚丸、素肉排等過度精緻的超加工素食，以及含糖飲料都被稱為「不健康素食」或「不健康植物性飲食」。營養師解釋，當植物類食材經過高溫油炸、高溫烘烤或過度加工等過程，當中大部分營養素都會流失殆盡，長期攝取容易促使產生發炎物質和致癌物質，提升罹癌風險。由於這些食物本來就是植物性食材，容易讓人誤以為屬於健康選擇，故此營養師提醒大家到素食餐廳食飯時請避免進食炸素食或超加工素食的菜式。

選擇太少：營養師亦指出，素食主義撇除了各類葷食選擇、限制了食材選擇。她表示，有時在門診上會聽見一些人會因某幾款食材較健康而偏好選擇該幾款食材，但這種食法只會讓身體吸收到某幾種特定營養，久而久之就會缺乏了其他營養，身體會因缺乏多樣性而造成營養不均，對身體健康和腸道健康都較不利。

年齡及遺傳因素：營養師表示，家族病史、基因遺傳和年齡老化都是罹癌因素，不論是否素食主義都難以避免，也難以完全防範；故此營養師提醒大家，請定期進行大腸鏡檢查以便持續跟進腸道健康。

肥胖、便秘、腸道發炎：營養師表示，這3種健康問題是罹患大腸癌的常見風險因素，肥胖是百病根源、便秘易使腸道長期處於吸收毒素狀態，兩者與缺乏運動缺乏，而因如病造成的腸道長期發炎也是罹癌的潛在原因。

健康茹素3大原則

嫚嫚營養師分享健康茹素的3大原則：

以原型食物為主：避免油炸等過度高溫、超加工素食等不健康的素食選擇。

多色多樣：食材選擇應保持多樣化，顏色和種類越多越好，從而攝取更多對身體有利的營養素。

3蔬2果：建議每日至少「3分蔬菜+2分水果」的分量，熟菜以1碗為1分，水果以1拳頭為1分。

營養師補充，早期大腸癌是可以被控制及治癒，進行腫瘤切除手術後應以容易消化和吸收，有助於身體恢復的食物為主，例如魚湯、雞湯等，並以低纖維食材為主，以降低腸道負擔；而化療則容易造成食慾下降、生痱滋、味覺異常等情況，建議多以顏色豐富及能促進食慾的食材為主，並視乎個人健康狀況作調整，康復後就要好好控制飲食、多運動、避免煙酒及控制肥胖，避免癌症復發。

5旬婦人茹素數十載驚罹3期腸癌

台灣胃腸肝膽科醫生張振榕曾在當地節目《醫師好辣》中分享病例，指幾年前有一名50多歲婦人做腸鏡檢查，基於宗教信仰，拒絕切除瘜肉。結果在接受腸鏡後，醫生果然在其大腸發現0.8厘米腺瘤。當時醫生勸喻婦人，指「你再放5年至10年，它應該會變癌症」，現在腺瘤的狀況已經是在「癌症邊緣」。不過他尊重婦人的決定，叮囑她過半年一定要來覆診。

過了2、3年後，婦人由於大便有血再度求診，經檢查後，醫生確診婦人患大腸癌3期。婦人最後被安排送往醫院切除部分大腸，術後配合化療根治癌症。醫生指出，婦人已經茹素幾十年，身形微胖，罹癌正是因為她經常吃很油膩的加工素，如素肉、素雞、素魚，亦嗜甜，故此增加患上大腸癌和肥胖的風險。

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內容獲「今健康」授權刊登。

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