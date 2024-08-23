靚媽精明眼｜松本清年度大減價最平$5.9起　防曬/精華素/隱形眼鏡買一送一

▲ 松本清年度大減價最平$5.9起，防曬/精華素/隱形眼鏡買一送一。

【松本清/年度大減價/日本人氣連鎖藥妝店】日本人氣連鎖藥妝店松本清舉行年度4天限定優惠，當中包括美容美妝、保養、營養保健、家居日用品、嬰兒用品等商品進行半價、買1送1及買2送1優惠，自家品牌食品及飲品更低至$5.9起，趁暑假即將結束，把握最後一擊優惠。

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松本清減價｜精選貨品買1送1

松本清將於8月22日起至8月25日舉辦年度終極大減價，精選貨品優惠有買1送1、買2送1優惠，部份貨品更低至半價。松本清共有11個系列進行減價優惠，包括個人護理、護膚保養、自家品牌食品及飲品、嬰兒用品、日用品等等！此外，松本清香港app會員消費可享5倍點數回贈優惠，每100分就可以當$1使用，1250分可以即時當$12使用，邊買邊賺！

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松本清減價｜美容美妝必買之選

多款護膚保養產品中，最抵買之選必定是LITS的產品，其保濕系列及幹細胞激減肌齡夜間精華是人氣之選，今次買2送1優惠；買1送1優惠只適用於相同品牌及價格之商品。彩妝系列方面，Sofina調色底霜、WHOMEE的3色眼影彩盤均有買1送1優惠，平均每件低至$55.5一件。

松本清減價｜家居日用品必買之選

日用品方面，洗衣用品超抵優惠，LAVONS衣物香氣噴霧和除菌衣物空間噴霧買1送1，原價$86及$68，減價至平均每件$43及$34。清潔劑、眼鏡清潔濕巾和棉花棒減價後平均$14.4至$16一件。

松本清減價｜嬰童必買之選

今次減價亦包括明治嬰兒配方奶粉，原價240，買1送1優惠每件平均$120；G.U.M 兒童含氟牙膏，分別有7-12歲及2-6歲，原價26.9，折後每件均$19.9，非常抵買。另外，松本清自家出品的食品，最平$5.9可以入手！

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松本清減價｜會員優惠

如果是松本清香港app會員，消費更可享有5倍點數回贈優惠！如果未成為會員，登記成為會員即送1250分，每100分當$1，1250分可以即時當$12用，到時記得開app儲分！

松本清香港分店

地址：觀塘apm、沙田新城市廣場、屯門市廣場、銅鑼灣恒隆中心、尖沙咀金巴利道、元朗形點Ⅱ、旺角雅蘭中心、荃灣如心廣場、MOKO新世紀廣場、大埔超級城

日期：即日起至8月25日

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