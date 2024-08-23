  • 30°C
香港時間 : 2024823日 (五) 13:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳文忻選擇在公立醫院接受治療

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、98年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌，今年乳癌復發至第三期，癌細胞更擴散至淋巴腺，消息一出後，全城為其打氣！

今年乳癌復發，腫瘤達5至6cm，現時第三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療及免疫治療。日前她拍片分享進行化療的點滴，更豁達面對甩頭髮的情況。

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮

吳文忻患癌丨選擇在公立醫院進行化療

近日她接受傳媒訪問指上星期做完兩次化療，感到十分累，又指今次吊紫杉醇 （化療藥物）一隻，大概吊個半鐘左右，並表示把聲好了很多，未知是否因為吸氫氣，減低對化療副作用，吸完後個人精神了。

她又透露選擇在公立醫院進行化療：「唔好以為藝人一定去私家，我覺得做吊針都可以公立嘅，因為都係嗰啲藥，香港居民其實都好好，化療有政府support啦。」

點擊圖片放大
+10
+9

吳文忻患癌丨患三陰性乳癌  透露治療費用

吳文忻指患三陰性乳癌：「係乳癌之中最惡、復發率最高的一種，所以就一定要做手術後嘅免疫治療，但政府就唔cover。」

她續說：「免疫治療大概三萬尾至四萬蚊一針左右，前八針、加手術後九針，其實都幾貴，所以我就選擇化療和免疫治療都一齊喺公立做，免疫治療費用就自己畀，保險cover唔晒。」

她又發現原來香港乳癌基金 ，對乳癌三期病人的免疫治療有三份一贊助的。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
14:33 2024/08/22
吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
12:40 2024/08/20
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
15:48 2024/08/16
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
吳文忻患癌丨吳文忻紀錄接受化療抗癌心路歷程　感慨像在等死感謝朋友網民支持
11:52 2024/08/18
吳文忻患癌丨吳文忻紀錄接受化療抗癌心路歷程　感慨像在等死感謝朋友網民支持

你可能感興趣

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
14:33 2024/08/22
吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
12:40 2024/08/20
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
15:48 2024/08/16
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
香港小姐 娛樂人物職業 香港乳癌基金會 乳癌 娛樂行業

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心