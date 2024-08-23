吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因

▲ 吳文忻選擇在公立醫院接受治療

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、98年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌，今年乳癌復發至第三期，癌細胞更擴散至淋巴腺，消息一出後，全城為其打氣！

今年乳癌復發，腫瘤達5至6cm，現時第三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療及免疫治療。日前她拍片分享進行化療的點滴，更豁達面對甩頭髮的情況。

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療 吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮

吳文忻患癌丨選擇在公立醫院進行化療

近日她接受傳媒訪問指上星期做完兩次化療，感到十分累，又指今次吊紫杉醇 （化療藥物）一隻，大概吊個半鐘左右，並表示把聲好了很多，未知是否因為吸氫氣，減低對化療副作用，吸完後個人精神了。

她又透露選擇在公立醫院進行化療：「唔好以為藝人一定去私家，我覺得做吊針都可以公立嘅，因為都係嗰啲藥，香港居民其實都好好，化療有政府support啦。」

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吳文忻患癌丨患三陰性乳癌 透露治療費用

吳文忻指患三陰性乳癌：「係乳癌之中最惡、復發率最高的一種，所以就一定要做手術後嘅免疫治療，但政府就唔cover。」

她續說：「免疫治療大概三萬尾至四萬蚊一針左右，前八針、加手術後九針，其實都幾貴，所以我就選擇化療和免疫治療都一齊喺公立做，免疫治療費用就自己畀，保險cover唔晒。」

她又發現原來香港乳癌基金 ，對乳癌三期病人的免疫治療有三份一贊助的。

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