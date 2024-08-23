香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】

▲ 何沛珈（Roxanne）派福利！

現年28歲的「上位小花」何沛珈（Roxanne）於社交網派福利，晒出兩張身穿比堅尼的靚相，大騷美好身段，參選《2020年度香港小姐競選》後入行的她，被網民指比今屆港姐候選佳麗更優秀！

巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強 克服舊患苦練10公里跑【多圖】

何沛珈派水著福利

何沛珈分享兩張身穿比堅尼的靚相，一眾藝人、網民都「心心眼」，同屬有料之人的陳庭欣（Toby）表示「流鼻血中」，何沛珈回應Toby：「呢啲小兒科啦，對你嚟講😂」。

Roxanne在回覆留言時表示自己鼓起勇氣地公開相片，又表示：「難得又瘦左（咗），咪留下倩影。」

為保持好身材，相信Roxanne也下了不少功夫，現時的她更完勝選港姐時的自己，愈戰愈勇！

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

何沛珈保持健康性感形象

何沛珈每次出席台慶、港姐等大騷時，行紅地氈的「戰衣」必然搏到盡不會讓宅男失望。難得何沛珈每次性感派福利之餘又不讓人有過份暴露或低俗感覺，保持健康性感。

講到健康，何沛珈在首次參加渣馬10公里賽，結果約57分鐘跑完，以非職業的初哥來說，成績屬不俗。之後，她也有參加其他長跑賽。

何沛珈平時喜歡做運動，相信也是她形象夠活力而成為「新奧運六星」之一！

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

何沛珈受大台重用

何沛珈在2020年參加《香港小姐競選》而辭任護士工作，參選後正式入行當藝人。

翌年於《愛·回家之開心速遞》飾演Luna一角，憑跳椅子舞備受囑目。另外，因為加入《東張西望》，樣靚身才好的她很快被網民列為「東張女神」之一。

在2022年，何沛珈參加《香港小姐再競選》更奪得冠軍並獲得「更上鏡小姐」一獎，並逐步受重用，同年首度入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」獎。而她演劇及主持綜藝節目外，又獲得做大騷司儀的機會，展現「多功能藝人」潛力。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5