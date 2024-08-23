巴黎奧運｜全紅嬋被目擊買手機送媽媽有孝心　背名牌袋戴LV烏龜吊飾全身行頭逾4萬

▲ 孝順女全紅嬋被目擊買手機送媽媽，全身孭名牌行頭逾4萬惹關注。

【全紅嬋/全紅嬋LV/LV烏龜/巴黎奧運/跳水/國家隊/水花消失術/烏龜公仔】巴黎奧運後，不少運動員的興趣和打扮成為熱話。鍾情於小烏龜玩偶的全紅嬋，最近被網民偶遇她給媽媽買手機的情況，影片遭曝光後引發熱議。大家稱讚「嬋寶」有孝心之外，亦對全紅嬋身上的名牌打扮相當好奇，包括：MIUMIU包、兩隻LV烏龜掛飾和智能手錶，分別價值¥26400（約$28,800港元）、¥7400（約$8000港元）和¥2999（約$3200港元），合共價值逾4萬元。

最新影片推介：

全紅嬋｜全紅嬋買最好的手機送媽媽

綜合內媒報導，近日有內地網民在手機店，偶遇奧運跳水冠軍全紅嬋，有孝心的她原來是給媽媽買手機，該網民把偶遇的情況拍片，相關話題又再次衝上微博熱搜榜第一。

▲ 有內地網民在手機店，偶遇奧運跳水冠軍全紅嬋。（微博相片）

根據「小紅書」該門市店員發文指，全紅嬋於前日（21日）晚上到手機店，表示想買一台新手機送給媽媽，並說要買最好的給媽媽。最後全紅嬋在店員的推薦下，購買了一台容量為256GB的白色iPhone 15 Pro Max。

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巴黎奧運｜全紅嬋同款膠拖鞋淘寶熱賣 最平$4最貴$700商家趁機趕促銷

全紅嬋｜名牌打扮合共價值逾4萬

偶遇全紅嬋買手機的影片更有另一個討論點，在於其全身名牌的打扮，眼利的網友背起價值約$28,800港元的miumiu棕色Arcadie 皮質手提包，並掛起LOUIS VUITTON最新推出的烏龜形小錢包，兩個價值$8000的LV Turtle Pouch 手袋吊飾，還有Apple Watch Series 8的智能手錶約$3200港元，合共價值逾4萬。

不過網民認為名牌奢侈品都是贊助商或者他人送贈，覺得一向打扮樸實的全紅嬋不會輕易亂花錢。

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巴黎奧運｜全紅嬋童心舒壓狂買47個烏龜盲盒 賣家笑勸：理性消費

全紅嬋｜LV送烏龜吊飾被批蹭奧運熱潮

早前，全紅嬋參加男星王俊凱主演電影《刺蝟》試映會時，其身上已有LV推出要價7400元人民幣的烏龜吊飾，本來網民一致認為「又醜又貴，蹭奧運冠軍的熱潮」。不過自全紅嬋獲LV官方贈烏龜吊飾後，發現她掛了該款烏龜掛飾，讓網民直言「LV這行銷速度真快。」、「不知道是不是因為全紅嬸掛了這隻小烏龜，現在再看這個包飾竟然覺得順眼了，掛包上還挺好看的」。

▲ 有網友在廣州白雲機場野生捕獲全紅嬋，大家身上的名牌打扮相當好奇。（影片截圖）

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