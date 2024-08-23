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乳癌｜38歲台女星朱芯儀戰勝3期乳癌　半年後覆診驚見異狀崩潰：無更多勇氣去面對

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 剛剛

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【朱芯儀／台灣／犀利人妻／乳癌／復發／抗癌】從《犀利人妻》飾演小三爆紅、已婚育有3名子女的台灣女星朱芯儀在2021年底發現罹患乳癌，經過18次化療等治療，終於在去年8月抗癌成功。惟今年再覆診時，卻意外發現乳房有異樣，導致她差點崩潰直言：「再沒有更多勇氣面對了」。

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現年38歲的台灣女藝人朱芯儀，日前在當地娛樂節目《11點熱吵店》上提到近日健康再次亮起紅燈。她在36歲生日時在YouTube頻道上發佈第一條影片，宣布罹患乳癌2到3期，且癌細胞已轉移至淋巴。兩年來經過18次化療、乳房切除和重建手術，終於在去年初抗癌成功。惟今年4月底覆診時，被醫生告知乳房有異狀。醫生在乳房超聲波檢查中發現有異常，她擔心反問醫生自己是否復發，但醫生淡然回應卻讓她更加焦慮：

也不會是復發，應該是新的，不用太緊張。

悉異狀恐復發　面臨崩潰

當下她晴天霹靂，非常難過，坦言「這樣下去的話，我的人生還有意義嗎？」隨後再做詳細檢查，甚至連切片仍無法確認病情。身為三孩之母的她，對於健康再次亮起警號覺得很崩潰，指「沒有辦法再生出更多勇氣去面對這個事情（患癌）」。

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朱芯儀透露自從抗癌成功後，她都按照醫囑調整飲食習慣，努力過著健康規律的生活，「我覺得這樣我還生病，我還能怎樣」。在等待檢查報告的兩個月非常煎熬，無力感湧上影響情緒。幸好報告結果顯示她乳房沒有大礙，虛驚一場，半年後再覆診就可以了。朱芯儀指，當時她在診所外面忍不住放聲大哭，才終於放下心中大石。

相關文章：乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

乳癌復發3大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌5大症狀

12個乳房病變情形

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