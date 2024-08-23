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中秋月餅｜金記3款月餅早鳥價$218起　任買兩盒再送$150現金券

社會

發布時間： 45 分鐘前

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(金記圖片)

臨近中秋，金記推出低糖雙黃白蓮蓉月餅券，早鳥價$218，是原價$318的69折。任買兩盒再送$150現金券。優惠期至08月26日下午6時止，即睇預訂方法。 

點擊圖片放大
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月餅盒採用夜光巴士設計，車頭「金記冰室 1967」字樣可發光，拿出月餅後可用作紙巾盒。

兌換日期：

  • 第一階段 2024年8月20日至9月9日全線可兌換
  • 第二階段2024年9月10日至9月12日

只限以下四個換領地點：

條款及細則
1.月餅券兌換日期
 i） 2024年8月20日至9月9日 上列全線分店即可兌換。
 ii） 2024年9月10日至9月12日只限金記冰室黃大仙中心、觀塘apm及香港仔中心分店；金公館康怡分店兌換。
2. 客人請於兌換前致電兌換地點查詢存貨數量及營業時間，確保足夠數量以便客人兌換。
3. 如有分店或品牌增減，恕不另作通知及不可退還月餅券。
4. 此券不可兌換其他產品或兌換現金。
5. 請於指定期內兌換，逾期作廢。
6.產品圖片只供參考，一切以實物作準。
7. 如有任何爭議，公司保留最終決定權。

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