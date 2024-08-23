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香港小姐丨朱千雪為產後復出拍廣告努力減磅　靚媽瘦身不瘦胸騷行山照

娛樂

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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朱千雪堪稱靚媽。

港姐朱千雪（Tracy）在5月中「升呢」人母，為丈夫吳昆倫（Justin）誕下麟兒，這位靚媽認真犀利，於短短兩個半月減掉25磅，暫未達標的朱千雪近日努力修身！

昨日（8月22日）朱千雪上載一輯行山相兼寫道：「One step at a time x 8000 = 1st hike in HK」，從照片可見，身穿酒紅色運動服的朱千雪皮膚白裡透紅，氣色超好，上圍更明顯升cup。

朱千雪跟TOPick透露兩位胞妹由外國返港，遂跟她們去行下山，問到修身進度如何？她說：「要繼續努力！」

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奶奶愛心湯水調理身體

早前朱千雪於社交網分享穿上陀B牛仔褲的照片，見其腰圍大減，朱千雪接受TOPick訪問稱靠紮肚、運動以及調理身體三招來修身，朱千雪: 「我一星期會跑四次跑步機，每次45分鐘左右，另外，其中一日會由鄧卓殷教我做pilates。」

至於飲食方面，朱千雪沒有甚麼減肥餐單，不過她會飲湯水調理身體：「主要是補血氣以及脾胃，除了陪月姐姐會煲湯之外，奶奶亦會煲一些補品給我，之前送給親戚的豬腳薑也是奶奶一手包辦，真的很多謝她。」

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朱千雪減磅不減胸

另外，對於網民讚她身材依然澎湃，似乎減磅不減胸，朱千雪表示跟餵哺母乳有關，加上她沒有刻意節食！

朱千雪透露下月要拍攝廣告，故她要極速修身，惟體重依然未達標。

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