洪嘉豪澳門演唱會丨首次過大海開個唱與「院友」齊慶生　優先發售門票被秒殺售罄

▲ 洪嘉豪《KAHO LIVE 2024》澳門站

洪嘉豪（Kaho）將於今年10月19日首次在澳門舉行演唱會《KAHO LIVE 2024》澳門站，適逢10月26日為Kaho牛一，他會以歌聲與「院友」（Kaho粉絲專稱）一同慶生，今日（８月23日）優先門票開售即火速秒殺。

Kaho今次澳門個唱《KAHO LIVE 2024》澳門站海報，沿用香港紅館演唱會海報主題，以最簡約的藍綠色調風格，配合「Kaho」名字作演唱會主題，帶出以平凡之聲唱盡夢想之聲。

Kaho說：「嘉豪呢個名本身好普通，我都係一個普通人，同大家一樣 ，普通的名字、普通的樣子、普通的歌聲、普通的家庭背景，但係好想值着演唱會講俾大家知，只要唔放棄繼續勇敢去追夢，我相信你同我一樣，無論做咩永不放棄，你都可以做到。」

首次衝出香港舉行演唱會，踏上現時澳門最大的演唱會場館銀河綜藝館，Kaho透露澳門個唱會與香港演唱不太一樣，因為得悉不少「院友」會再入場支持，希望可以給予「院友」新驚喜，除了有剛推出的單曲《拜託》之外，亦積極籌備推出新歌，希望在演唱會前推出，而一向寵粉的Kaho知道不少「院友」想重溫舊歌，現時努力為新歌單準備，希望值新舊歌單帶來新鮮感，且帶領一班「院友」踏進由院長Kaho的音樂世界。

至於事先張揚，有見上次香港演唱會為露腰過度操肌，自覺過瘦不太健康，Kaho希望今次能健康一點，所以今次澳門演唱會會否騷肌，Kaho表示隨緣，說：「距離澳門演唱會時間唔多，現階段答未必會，但唔知到時會唔會，入場睇就會知，哈哈！」盡顯了「院長」飄忽搞鬼性格。

澳門個唱適逢貼近Kaho生日，Kaho當晚會與「院友」慶祝。問到Kaho生日願望或想與歌迷怎樣度過？

Kaho表示會視是次個唱其中一個環節為巨型生日會，但又沒理由自己推蛋糕，嘉賓部分仍在構思，所以現時想到是想一班「院友」可穿着上次紅館個唱有他標誌的紀念品恤衫入場，讓他一眼看到那些是二刷「院友」，而繼續有「院友」們的支持就已經是kaho最大最好的禮物，他說：「喜歡洪嘉豪係一世， 2024年10月19日係一日，希望多多幫我宣傳，同埋到時入場！」

INFO

《KAHO LIVE 2024》澳門站

主辦： 棋人娛樂

日期：2024年10月19日（星期六）

時間：晚上8時

場地 ：銀河綜藝館

票價：HKD/MOP $1088，$788，$488

公開售票日期：2024年8月28日中午12時起

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5