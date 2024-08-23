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抗癌心得丨台灣首富林百里患肺癌　19年無復發全靠2大飲食關鍵

保健美顏

發布時間： 2 小時前

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【福布斯富豪／林百里／肺癌／癌症／抗癌】在今年《福布斯》公布的「台灣50大富豪榜」中排名榜首的「台灣首富」林百里，日前宣布打算延遲退休。現年75歲的林百里，希望工作至80歲；而精神狀態看似相當不俗的他，其實早於2005年曾證實患上肺癌，慶幸通過積極治療，他恢復得十分良好，而且一直沒有再復發。問及抗癌心得，林百里曾大方分享，當中不外乎2大飲食習慣。

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綜合台媒報道，林百里自2005年證實患上肺腺癌，並將腫瘤切除後，為保健康，一直聽從中醫師吩咐，生活習慣大有改變。當中不外乎3大要點，包括少吃肉、吃時令蔬菜，以及保持良好心情，令他19年來沒再復發癌症。

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營養師黃淑惠便分析林百里的養生秘訣，主要是「回歸天然飲食」，將飲食改成絕大部分是植物性飲食，與現在鼓吹的均衡飲食概念差不多；現在鼓勵民眾每天飲食當中，最好四分之三是植物性、四分之一是動物性。

黃淑惠又引述美國心臟血管學院一項研究指出，每天攝取2份水果、3份蔬菜，大概就能達到長壽目的；並點名6種對健康有益的食物，包括水果、十字花科蔬菜、全穀類、橄欖油、海魚，以及茶。

同場加映: 6種長壽食物

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見食物既可延壽，又有益於心血管健康。

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同場加映: 3大長壽貼士

台灣神經內科方識欽醫生曾指出，保持飢餓感可以促進健康，尤其是要奉行「一日一餐」的方式，重點是早餐、午餐不吃澱粉質，減少血糖波動。他指出，不少東方人習慣早餐吃粥、麵包等澱粉類食物，故此到了早上11時就會開始覺得很餓。要解決這個情況，他建議早餐可以喝水代替，不刺激血糖會更有效減低飢餓感。

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