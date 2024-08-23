香港式離婚｜黃子華劉嘉玲舞台劇下周一預售　4個流程增搶飛機會【附連結】

▲ 《香港式離婚》令不少粉絲引頸以待。

今個年底，黃子華粉絲好唔得閒，因為子華神除有新戲《破‧地獄》上畫，他亦會由12 月 13 日起在演藝學院參演舞台劇《香港式離婚》，並夥同首度在舞台上合作的劉嘉玲，這個夢幻級的陣容，肯定又掀撲飛潮。

黃子華主演的舞台劇，跟其棟篤笑一樣是全城焦點，去年他和林海峰的《愛我別走》在戲曲中心一連舉行49場，依然一票難求，今年12月黃子華再度主演這齣由黃詠詩編劇、榮獲香港舞台劇獎「最佳劇本」的《香港式離婚》，現時在演藝歌劇院共開40場，粉絲要密切注意售票日子了。

《香港式離婚》自 2010 年首演以來，曾四度公演，口碑載道，這次便以全新的演員陣容和製作團隊登場，打造全新版本的《香港式離婚》。

「神級夢幻組合」黃子華和劉嘉玲破天荒首度合作，二人將在劇中道盡婚姻的脆弱與愛情的弔詭故事，活現香港劇場少見的中產生活，添上更富戲劇張力的浮世繪。其他演員就有楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕，編劇黃詠詩、導演陳淑儀、服裝設計張叔平，為劇場界再創經典神作。

《香港式離婚》是香港劇界經典原著劇本之一，故事發生在一間專辦離婚的事務律師行；貌合神離、結婚多年的中產律師夫婦見盡離婚惡相；年輕見習律師一頭栽進千奇百怪的離婚世界，與慣性沉默的律師行老闆產生微妙情愫，一觸即發；一直在沉默婚姻中的老闆娘如何自導自演下去？在法律與婚姻之間，糾纏6個現代男女的悲歡離合，盡青春和愛的生與死，婚姻的脆弱和愛情的弔詭。

現時指定信用卡優先預訂門票日為8月26至30日，須註冊成為POPTICKET.hk 會員，可更快知道更多售票詳情。

根據去年《愛我別走》的購票過程，不論是信用卡優先訂購或公開發售，都要先成為POPTICKET會員，才可於POPTICKET網上預訂門票。網址：https://www.popticket.hk/

演出日期：13/12/2024 - 02/02/2025

時間：8:00pm

優先預訂：8月26 10:00am至8月30日

公開發售：9月3日10am



購票流程

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4 於演出開始前兩星期，成功訂購的客戶會收到由Cityline經電郵發出電子格式的門票（即電子門票）

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