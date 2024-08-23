靈異事件︱陰陽眼男子深夜上山飆車驚見長髮白衣女招手　車友疑「鬼遮眼」衝下山崖

▲ 陰陽眼男子深夜上山飆車，驚見長髮白衣女招手！車友疑「鬼遮眼」衝下山崖。

【鬼月/農曆七月/靈異事件/撞鬼/陰陽眼/飆車/夜騎/長髮白衣女/陽明山】「鬼月」別亂跑！台灣一名有「陰陽眼」的男生，嗜好在山上飆摩托車；但在某天深夜，他與一衆車友飆車上山後，突然數次看見各個路口都有一長髮白衣女在招手，令他大驚減速；惟正在競速的一名車友疑似「鬼遮眼」，在拐彎處竟沒減速，徑直衝下山崖。男生事後心有餘悸地表示，第一次感謝自己有靈異體質，才沒被「抓交替」。

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一名台灣女網民在網上討論區Dcard發文：「弟弟的靈異體質救了他」，表示她的弟弟有靈異體質，但並非總是看得到「好朋友」，只有是很強的靈體才會看到。而故事發生在許多年前，因弟弟的嗜好是常跟朋友去山上騎摩托車，有段時間，父母偶爾夢到神明提醒他們，要注意弟弟有劫難，叫他不要去山上飆車。話雖如此，弟弟仍是將這提醒當耳旁風，三不五時上山飆車。

陽明山深夜飆車 驚見長髮白衣女招手

直至某天深夜，弟弟和朋友去到位於臺北的陽明山飆車。在山腳時，他們約好目的地要「爭第一名」；若途中遇到陌生車友一起競速，彼此按喇叭點頭示意即可，接著便開始飆車上山。

弟弟一路領先，突然在經過路邊一盞路燈底下，看到有一個長髮白衣女子在招手。他起初不以為意，以為是上山散步的女途人。但隨後在第二個路燈，又看到一個穿一模一樣衣服的長髮女子；接著在第三個路燈又看到她，之後的每個路燈下，都站著同一個人。

這時，弟弟已清楚知道「長髮白衣女」不是人類，又突然想到父母提醒的事，害怕被「抓交替」，同時下一個路口是一個180度的大轉彎，非常危險，於是他開始減速慢騎；同時，弟弟也已經看到「長髮白衣女」正站在遠處招手。

車友疑「鬼遮眼」衝下山崖

正當弟弟恐懼萬分不敢前進時，有一位競速的車友追趕上來。車友按喇叭示意，而弟弟正要轉頭阻止車友前進時，對方已飆上前。接著，弟弟就眼睜睜看著對方完全沒有煞車和減速，仿佛被「鬼遮眼」，看不到面前是一個180度的轉彎，就直衝下山崖。

網民嚇瘋：陽明山超猛！

而在意外發生時，路邊正好有一群在下棋的叔叔伯伯，他們被嚇得立即報警；旁邊民房的住戶也紛紛出來圍觀。而弟弟往山下看去，完全看不到那位車友。又因很害怕女鬼，所以在朋友詢問時只是害怕地說「沒事，先下山再說」，以免被女鬼跟隨。一行人下山後，弟弟向朋友們説明事情經過，所有人都非常害怕；亦因為這件事，他們再也不敢晚上去陽明山。

弟弟說以前他很討厭自己的靈異體質，遇到這件事之後，他第一次很感謝靈異體質。希望大家鬼月別亂跑，注意安全！

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「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曾分享，生肖屬「鼠、蛇、猴、豬」的人，在鬼月容易「撞邪」，要格外小心，尤其不要去以下3種地方：

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