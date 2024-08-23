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反起跑線聯盟2丨梁詠琪抽空客串與瑤瑤一家團聚　與朱茵同場兩大那些年女神碰頭

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《反起跑線聯盟2》梁詠琪與朱茵。

有份主演ViuTV劇《反起跑線聯盟》的梁詠琪（GiGi）因撞正巡迴演唱檔期而未能參與《反起跑線聯盟2》演出，但GiGi仍特別騰空兩日檔期客串演出。

GiGi稱：「我同導演講點都要預我，因為我係其中一個小演員瑤瑤(張曦晨 飾)嘅媽咪嘛，所以一定要返嚟同瑤瑤一家人團聚。今次再見返瑤瑤真係大個咗，仲甩咗兩隻門牙好攪笑。而且佢仲成熟咗，我記得有次要開好早，見到佢明明好眼瞓，但佢都會忍住開工。我都有Follow佢嘅社交平台，會私底下同佢傾計，佢都會Message我話『GiGi媽咪好掛住你啊！』」

而強尼就話囡囡瑤瑤開始有「偶包」，造型更一度令她鬧情緒。強尼指：「劇情講到媽咪去咗外地，咁爸爸幫佢整頭髮就一定會整得肉酸啲，點知佢話真係接受唔到，仲要唔準人講佢嘅髮型，嬲咗成日！直到周家怡同佢講『你係專業演員嚟』，佢先可以專心演戲。

反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心

《反起跑線聯盟2》

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