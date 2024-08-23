幪面超人展｜海外首展9月登陸香港 設限定展區+特別版周邊滿足「拉打迷」

▲ 《幪面超人 50 週年紀念展》，香港作為海外首站勢必掀起一股幪面超人熱潮。

INCUBASE Arena在7月推出「柯南展」後，下半年將再度以日本長壽特攝作品呈獻《幪面超人 50 週年紀念展》，香港作為海外首站勢必掀起一股幪面超人熱潮。

香港娛樂體驗製作和策劃公司 Incubase Studio攜手東映株式會社及羚邦集團將在香港動漫文化基地 INCUBASE Arena 舉辦《幪面超人 50 週年紀念展》，集結昭和、平成、令和三代幪面超人，將這50多年來幪面超人的成長及榮耀軌跡呈現給廣大觀眾！

▲ 古迦、龍騎、555、電王、W等平成年代的幪面超人容絕對能令粉絲熱血沸騰。

《幪面超人50週年紀念展》於2022年初曾在名古屋開展，並相繼於福岡、東京、鹿兒島等地巡迴展出，而海外首站就來到香港，為香港粉絲帶來驚喜，展覽中昭和、平成、令和三個世代 超過 30 位幪面超人齊聚一堂，從幪面超人一號、V3、BLACK RX，到古迦、龍騎、電王、W，再到 ZERO-ONE、SABER 與最新的 GEATS 及 GOTCHARD，陣容絕對令粉絲熱血沸騰！

▲ 再到令和時期的 ZERO-ONE、SABER 與最新的 GEATS 及 GOTCHARD亦將會展出。

展覽香港站將忠實地還原日本展覽，展示1:1立像、複製漫畫原稿、多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，以及全新設計的香港限定展區，滿足粉絲盡情投入超人角色的打卡位！除了參觀展覽，粉絲更可購買日本官方展覽商品及香港站特別版周邊。

▲ 最為經典的幪面超人一號和二號亦會於展覽中亮相。

INFO

《幪面超人50週年紀念展》海外首站－香港：

日期：2024年9月28日至11月24日

地點：INCUBASE Arena

地址：香港尖沙咀廣東道30 號 Anima Tokyo 1樓

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