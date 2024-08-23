  • 31°C
香港時間 : 2024823日 (五) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幪面超人展｜海外首展9月登陸香港 設限定展區+特別版周邊滿足「拉打迷」

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《幪面超人 50 週年紀念展》，香港作為海外首站勢必掀起一股幪面超人熱潮。

INCUBASE Arena在7月推出「柯南展」後，下半年將再度以日本長壽特攝作品呈獻《幪面超人 50 週年紀念展》，香港作為海外首站勢必掀起一股幪面超人熱潮。

香港娛樂體驗製作和策劃公司 Incubase Studio攜手東映株式會社及羚邦集團將在香港動漫文化基地 INCUBASE Arena 舉辦《幪面超人 50 週年紀念展》，集結昭和、平成、令和三代幪面超人，將這50多年來幪面超人的成長及榮耀軌跡呈現給廣大觀眾！

古迦、龍騎、555、電王、W等平成年代的幪面超人容絕對能令粉絲熱血沸騰。

《幪面超人50週年紀念展》於2022年初曾在名古屋開展，並相繼於福岡、東京、鹿兒島等地巡迴展出，而海外首站就來到香港，為香港粉絲帶來驚喜，展覽中昭和、平成、令和三個世代 超過 30 位幪面超人齊聚一堂，從幪面超人一號、V3、BLACK RX，到古迦、龍騎、電王、W，再到 ZERO-ONE、SABER 與最新的 GEATS 及 GOTCHARD，陣容絕對令粉絲熱血沸騰！

再到令和時期的 ZERO-ONE、SABER 與最新的 GEATS 及 GOTCHARD亦將會展出。

展覽香港站將忠實地還原日本展覽，展示1:1立像、複製漫畫原稿、多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，以及全新設計的香港限定展區，滿足粉絲盡情投入超人角色的打卡位！除了參觀展覽，粉絲更可購買日本官方展覽商品及香港站特別版周邊。

最為經典的幪面超人一號和二號亦會於展覽中亮相。

INFO

《幪面超人50週年紀念展》海外首站－香港：

日期：2024年9月28日至11月24日

地點：INCUBASE Arena

地址：香港尖沙咀廣東道30 號 Anima Tokyo 1樓

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

免費活動｜YouTube Music Night再度攻港　加拿大組合Crash Adams 首度登場
17:15 2024/08/20
免費活動｜YouTube Music Night再度攻港　加拿大組合Crash Adams 首度登場
日本旅遊｜《櫻桃小丸子》作者巡迴展　東京六本木公開珍貴原稿
16:24 2024/08/16
日本旅遊｜《櫻桃小丸子》作者巡迴展　東京六本木公開珍貴原稿
亞洲知名展會ART021 HONG KONG首來港 8月28日開幕聯通內地環球藝術市場
17:11 2024/08/22
亞洲知名展會ART021 HONG KONG首來港 8月28日開幕聯通內地環球藝術市場

你可能感興趣

免費活動｜YouTube Music Night再度攻港　加拿大組合Crash Adams 首度登場
17:15 2024/08/20
免費活動｜YouTube Music Night再度攻港　加拿大組合Crash Adams 首度登場
日本旅遊｜《櫻桃小丸子》作者巡迴展　東京六本木公開珍貴原稿
16:24 2024/08/16
日本旅遊｜《櫻桃小丸子》作者巡迴展　東京六本木公開珍貴原稿
亞洲知名展會ART021 HONG KONG首來港 8月28日開幕聯通內地環球藝術市場
17:11 2024/08/22
亞洲知名展會ART021 HONG KONG首來港 8月28日開幕聯通內地環球藝術市場
文娛藝術 展覽 商品 幪面超人 香港 尖沙咀

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心