非禮下屬｜警司否認非禮女下屬續審　辯方指事主曾稱「我男朋友邊有你咁好」

▲ 已被停職的沙頭角分區指揮官陸振中警司，早前否認非禮等共7罪受審，案件今日於區域法院續審。（資料圖片）

已被停職的沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉與同袍晚膳時，三度於殘廁內非禮女下屬，翌月再涉於飯局後危駕及襲擊3名下屬，早前否認非禮等共7罪受審，案件今（23日）於區域法院續審。辯方指出，被告未有非禮事主，又指事主當晚身體不適，被告則陪伴事主到殘廁嘔吐，其間事主曾讚被告是好男人，希望早些認識被告，又指「我男朋友邊有你（警司）咁好」。

被告陸振中（44歲），報稱警察，現已停職，早前否認3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪，事發於2022年6月22日、23日及7月15日。

事主X今續接受盤問，辯方指出本案調查時，警方曾查閱X於2022年7月15日前的手機訊息，但這些訊息現時已不在X手機。X同意說法，並指這是因為自己早前更換手機。

辯方向X指出，在2022年6月22日聯和墟飯局中，並沒有人要求X「杯杯清」，以及飯局的發起人不是被告，而是X。X否認說法。

辯方又指，至當晚9時許，X曾表示不舒服，其後被告陪X到洗手間，X曾到女廁嘔吐，但未能吐出來，於是X在被告建議下，一個人到殘廁嘔吐。除曾進入女廁外，X否認上述說法。

辯方又指，其後X曾表示感謝被告，又讚被告是好男人，希望早些認識被告。被告則稱X有男朋友，並叫X到飯桌休息，X則指「我男朋友邊有你咁好」。X否認上述說法。

辯方指出，X回到飯桌後不久，又兩度到殘廁嘔吐，其間曾主動攬住被告的腰，以及從後環抱被告，被告則稱「唔好咁啦」，辯方又指出，被告當晚未有非禮X。X否認上述說法。

辯方又指出，同年7月15日，被告與X離開稻香酒樓歡送宴時，X曾攬住被告，要求被告給予機會，當X、督察蔡文浩，以及督察賴文顯未有提及3人正接受調查的事。X否認上述說法。

辯方又指出，其後X與蔡不斷糾纏被告，不讓被告離去，又指他們在事件中的參與度低，只是旁觀者，希望被告不要舉報。X否認上述說法。

辯方又指出，其後賴與兩名警署署長出現，被告則要求所有人離開。其後被告登上座駕時，X、蔡及賴嘗試拉被告下車，又有人拍打車身。除拍打車身外，X否認上述說法。

辯方完成盤問，聆訊今午（23日）續。

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記者：梁錦麟