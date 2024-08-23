李幸倪搞生日運動會與2百歌迷同歡　Gin Lee挑戰遊戲失敗：你個嘢壞咗呀！

▲ 李幸倪舉行生日會，與過百歌迷齊歡。

本月26日是李幸倪（Gin Lee）的生日，日前Gin Lee與過百歌迷舉行生日會，200歌迷踴躍參與，場面熱鬧。

生日會以「運動會」為主題，原來全由Gin Lee構思，解釋稱：「延續奧運熱潮，同大家一齊做吓運動，健康啲，又可以同大家近距離接觸多啲，我覺得運動係好容易將人同人之間嘅距離拉近。」當日比賽項目包括Gin Lee踩單車、跳舞、射籃球、接氣球及空中飛索等。

一眾歌迷積極參與，Gin亦有落場並挑戰跳舞及空中飛索兩個項目，其中「空中飛索」一項，需要坐在座位上沿着鋼索飛到盡頭，然後用腳撐牆回彈，不過Gin嘗試多次卻未能成功回彈，更拋出網絡金句：「你個嘢壞咗呀。」引來全場大笑。當她再次挑戰，過程中她由頭尖叫到尾，可謂「丹田吶喊界代表」。

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李幸倪為歌迷謀福利

Gin Lee切蛋糕前，分享這一年來成立歌迷會的點滴，稱：「話咁快就一年，我記得上年嘅生日會，我宣佈會成立官方Fan Club，於是我哋有咗『GLFC』。呢一年來真係一啲都唔容易，冇你哋嘅支持係冇可能實現到咁多唔同大大細細嘅目標，所以好多謝你哋。」

她表示，成立歌迷會是想給歌迷最好的福利，表示：「其實我十幾年前已經講緊呢個宗旨㗎啦，我嘅口號係『一起變好 一起變老』，我希望繼續喺呢個『GLFC』嘅大家庭裏面，同大家繼續一齊成長。」

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