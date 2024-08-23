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中秋節︱超可愛Kakao Friends月餅禮盒 食完變環保紙巾盒【附換領方法】

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 28 分鐘前

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仲有唔夠一個月就到中秋節，大家揀好月餅禮盒未？如果你係Kakao Friends的粉絲，置富Malls推出的超可愛「Kakao Friends伴你賞月月餅禮盒」，你絕對不能錯過！

禮盒上印有Kakao Friends一眾角色的趣怪模樣，Ryan、Tube、Apeach等一同在夜空下野餐賞月，溫馨又可愛。而且禮盒相當豐富，不單有品質上乘的低糖白蓮蓉蛋黃月餅乙個，更貼心搭配5包天仁茗茶黃金玄米茶包，味道清醇香滑，襯月餅食一流。

更值一提的是，以前食完月餅最怕浪費個盒，今次大家唔使驚，因為這款月餅盒可變成紙巾盒，唔怕浪費之餘，更可以沿用咁可愛的Kakao Friends造型，實用又環保！

Fortune+會員由８月31日起，於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，包括$500 或以上的電子貨幣(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)，或到 Fortune Malls App使用 Point+即可換領。

過完中秋節又就快迎接2025，一年容易又過去，文具控又是時候準備新一年的月曆和Schedule Book了！同場加映Kakao Friends ｢置｣萌2025年座枱月曆。

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座枱月曆設計相當精緻，每月都會有一眾Kakao Friends因應不同節日，轉換相應主題的場景。同時加插功能十足的「放假中」、「馬上回來」頁面，方便公司用！除此之外，更有可愛場的Kakao Friends頭像及Birthday、Anniversary、Holiday 、Gathering等貼紙，mark Schedule都mark得特別開心。

Fortune+會員由9月21日起，於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$ 300或以上的電子貨幣 (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)，或到Fortune Malls App使用 Point+即可換領。

各位Kakao Friends，月餅禮盒及月曆同樣數量有限，先到先得，換完即止！無慮即決，快點把握時間入手吧！

＊指定商場包括： +WOO 嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣 薈、銀禧薈、荃薈，每張消費單據必須達$100或以上。

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