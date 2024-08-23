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公經社科｜再有議員反駁教育局性教育指引　江玉歡：叫中學生唔好著得太性感離地

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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江玉歡指仍有不少學生不肯脫下口罩，質問教育局有無處理過。（資料圖片）

教育局日前上載公經社科中三級支援教材，但性教育部分引起熱議，多位議員開腔，促重新審視相關內容。教育局今日發文反駁，指有評論認為香港的性教育未能追上現代社會發展的看法不正確。

立法會議員江玉歡晚上在社交平台發文提出質疑，認為叫中學生簽承諾書並非最佳方法，用見證人更加是不了解年輕人的心態。「點解要年輕人寫下承諾？是怕他們不記得？如果性教育課要寫承諾，那麼打機、測驗考試成績呢，是否也要許下承諾？」江續指：

至於叫中學生唔好著得太性感或有衝動時去打羽毛球，我認為較為離地。很多十多歲的女孩子也喜歡穿背心露腰上衣，我們以前的年代不流行露腰，但這些衣著現在是潮流。

至於打波，更加不實際，點樣臨急訂場借球拍？

江玉歡認同初中生不應有婚前性行為，「作為教育局，我們是否在中學高年級時要與學生有更深入的討論？當他們長大了到18歲，他們應怎樣看待問題呢？」又指現今同居不結婚或單身的也佔年輕人口不少的比例，反問單面教導他們拒絕婚前性行為是否現實？

她說，並非認為時代變了，就可以變得荒唐，而是要留意處理事的手法，及與年輕一代的溝通方法，了解他們的心理。「像戴口罩，今時今日仍有不少學生不肯脫下口罩，教育局有冇處理過？有冇了解過學生的口罩心態？教育除了要教傳統的道德倫理，亦要兼顧現實及人情，理解學生的心理健康及狀態。」

張欣宇：讀畢教育局的聲明更深感擔憂

昨日已促教育局重新審視相關內容的立法會議員張欣宇則回應指，大部分人不認可，更不會鼓勵未成年人在學生階段就發生性行為，遑論和 16 歲以下的未成年人發生關係更需負上刑事責任。他說，倘若教材只是清晰傳遞這樣的訊息，想必大家也不會有何異議。

張欣宇續指，現實是，教材籠統地提出了「堅拒婚前性行為」，已經遠不僅限於未成年人的概念。稍有留意這兩天社會上真實發生的討論便可發現，這樣的表述很容易讓人和道德層面評價產生聯繫。

他認為，籠統地污名化「婚前性行為」，反而會是對青年人的教育引導失焦，將重點錯誤地放在了婚前或婚後。「我昨日仍善意地認為教材只是表達不清，但今天讀畢教育局的聲明，更加深感擔憂，實在無法認同。」

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