三中全會宣講會直播突貼心附即時字幕　錯漏多多新聞處咁解釋......

▲ 政府新聞網直播提供即時字幕，惟多錯漏。（直播截圖）

中央宣講團應港府請求，來講宣講三中全會精神，上午是面向港府高官、議員的閉門宣講會，下午則面向社會各界，港府一早呼籲市民觀看直播，政府新聞網在Facebook的直播，突然貼心地提供即時字幕，不過，卻錯漏多多，例如「政治任務」變「政治人物」、「全領域的部署」變成「全領儀的部屬」。

有觀看直播的政界中人大感詫異，好奇為何會將「未成熟」且多錯漏的即時翻譯功能應用在如此重要的宣講會上。政府新聞處回應本欄查詢時解開謎團，原來，即時字幕並非由政府新聞處提供。新聞處話：

一直以來，政府新聞網在進行Facebook直播時，均沒有採用即時自動產生字幕的安排。政府新聞網於今日下午進行三中全會精神宣講會Facebook直播時，發現Facebook平台出現即時自動產生字幕的情況，已第一時間向負責營運Facebook平台的Meta公司了解。 由於直播進行中，未能取消有關安排，但在直播結束後已關閉Facebook直播時即時自動產生字幕的功能，避免同樣情況再次發生。

▲ 政府新聞網直播提供即時字幕，惟多錯漏。（直播截圖）

縱觀整場直播，即時字幕或延遲、或提前，未能與講者的宣講同步，負責宣講的商務部部長王文濤語速稍微快些，即時字幕已跟不上，即使跟得上講者語速，仍有許多字詞錯漏，有些是同音字，有些是錯別字，有些則是非慣常用語，即時字幕似乎未能理解有關字眼，只好用音節相似的字詞代替。例如︰

「民生」變「名聲」；「舉措」變「舉錯」；「全領域的部署」變成「全領儀的部屬」；「綠水青山就是金山銀山」變成「歷史青山就是金山銀山」。

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