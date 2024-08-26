  • 30°C
香港時間 : 2024826日 (一) 23:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三中全會宣講會直播突貼心附即時字幕　錯漏多多新聞處咁解釋......

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

政府新聞網直播提供即時字幕，惟多錯漏。（直播截圖）

中央宣講團應港府請求，來講宣講三中全會精神，上午是面向港府高官、議員的閉門宣講會，下午則面向社會各界，港府一早呼籲市民觀看直播，政府新聞網在Facebook的直播，突然貼心地提供即時字幕，不過，卻錯漏多多，例如「政治任務」變「政治人物」、「全領域的部署」變成「全領儀的部屬」。

有觀看直播的政界中人大感詫異，好奇為何會將「未成熟」且多錯漏的即時翻譯功能應用在如此重要的宣講會上。政府新聞處回應本欄查詢時解開謎團，原來，即時字幕並非由政府新聞處提供。新聞處話：

一直以來，政府新聞網在進行Facebook直播時，均沒有採用即時自動產生字幕的安排。政府新聞網於今日下午進行三中全會精神宣講會Facebook直播時，發現Facebook平台出現即時自動產生字幕的情況，已第一時間向負責營運Facebook平台的Meta公司了解。

由於直播進行中，未能取消有關安排，但在直播結束後已關閉Facebook直播時即時自動產生字幕的功能，避免同樣情況再次發生。 

政府新聞網直播提供即時字幕，惟多錯漏。（直播截圖）

縱觀整場直播，即時字幕或延遲、或提前，未能與講者的宣講同步，負責宣講的商務部部長王文濤語速稍微快些，即時字幕已跟不上，即使跟得上講者語速，仍有許多字詞錯漏，有些是同音字，有些是錯別字，有些則是非慣常用語，即時字幕似乎未能理解有關字眼，只好用音節相似的字詞代替。例如︰

「民生」變「名聲」；「舉措」變「舉錯」；「全領域的部署」變成「全領儀的部屬」；「綠水青山就是金山銀山」變成「歷史青山就是金山銀山」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

撰文 : 傅流螢

相關文章

中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義
17:48 2024/08/20
中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義
三中全會｜中央宣講團下周一來港講解三中全會精神　沈春耀、王文濤主講
15:10 2024/08/23
三中全會｜中央宣講團下周一來港講解三中全會精神　沈春耀、王文濤主講
三中全會｜王文濤：香港在推進新質生產力大有可為　集資等優勢較內地明顯
今日 17:04
三中全會｜王文濤：香港在推進新質生產力大有可為　集資等優勢較內地明顯
三中全會｜李家超︰香港在國家改革開放中具不可替代作用　須以新思維推進工作
今日 15:34
三中全會｜李家超︰香港在國家改革開放中具不可替代作用　須以新思維推進工作

你可能感興趣

中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義
17:48 2024/08/20
中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義
三中全會｜中央宣講團下周一來港講解三中全會精神　沈春耀、王文濤主講
15:10 2024/08/23
三中全會｜中央宣講團下周一來港講解三中全會精神　沈春耀、王文濤主講
三中全會｜王文濤：香港在推進新質生產力大有可為　集資等優勢較內地明顯
今日 17:04
三中全會｜王文濤：香港在推進新質生產力大有可為　集資等優勢較內地明顯
人工智能 一國兩制 中華人民共和國商務部 政府新聞處 習近平 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係