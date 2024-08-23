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飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【血糖／三高／高血壓／高膽固醇／糖尿病】近年香港「三高」有年輕化趨勢，當健康響起警號，應該從何入手重拾健康？有台灣減重醫生推薦10種蔬菜，不但能降血糖，有些更含豐富維他命、礦物質和膳食纖維，其中一種常見蔬菜的功效，更媲美降血糖藥！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。其他蔬菜功效如下：

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相關文章：飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡 靠2招激減44磅10年不反彈

蔬果579原則

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。

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彩虹飲食法

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