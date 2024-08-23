  • 30°C
香港時間 : 2024823日 (五) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大腸癌｜57歲林利患大腸癌宣布進入「半退休」　拆解大腸癌6個高危徵狀

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

57歲林利患大腸癌，常腹瀉體力大不如前，宣布進入「半退休」。

【林利／林立洋／香港小虎隊／大腸癌／腫瘤／癌症／腹瀉】「香港小虎隊」前成員林利（舊藝名：林立洋），近日在節目《那些年那些歌》中分享近況，指自己曾罹患大腸癌，經常腹瀉上廁所，體能大不如前，因此宣布進入「半退休」狀態，決定專心調養身體。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

罹患大腸癌進入「半退休」狀態

現年57歲的林利近日在台灣節目《那些年那些歌》中分享近況，他表示自己曾在2017年被診斷大腸癌，經常腹瀉、跑廁所，嚴重影響生活品質，如今體能亦大不如前，對工作要求已不如以往苛求，因此進入了「半退休」狀態，決定專心調養身體。

雖然林利已年過半百，但一直保持著Fit爆身形，兼且皮膚黝黑，很難令人聯想到其身體出現毛病。不過，在2017年10月，他發現罹患直腸癌第三期，並於2018年1月完成手術，割去11cm腫瘤，他更在康復不久後即復工，體力透支下曾兩度入院。

他曾在Facebook個人專頁發文表示，「我一直用身體去體會這個魔怪（直腸癌）有多強大，直至到結果終於領悟才講出心底那真實故事，癌症並不可怕，態度決定一切」。

林利15歲出道，與梅艷芳是同屆同學，曾與梅艷芳合作發行黑膠唱片。身為80年代男子組合小虎隊成員，他憑《伴我啟航》及《忍著淚說Goodbye》兩首金曲紅極一時，其後輾轉赴台灣發展，並於08年回歸香港，先後為無綫、港視及港台拍劇。

點擊圖片放大
+12
+11

更多相關報道：直腸癌手術後極速復工　前小虎隊成員林利：癌症並不可怕

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

點擊圖片放大
+5
+4

大腸癌8大高危人士

台灣消化系外科專科醫生劉育志亦曾指出，大腸癌患者在病發初期難以發現，而年紀大、體重過重、經常久坐不動等人士，應定期做大腸鏡檢查。劉醫生指，雖然大腸癌患者初期難以發現病徵，不過亦可留意以下特徵，瞭解自己是否患大腸癌的高危人士。

點擊圖片放大
+7
+6

5大預防方法

劉育志醫生又指出，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。以下為預防患上大腸癌的5大方法：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大腸癌｜27歲女每日放屁數十次揭患晚期腸癌　醫生：大便規律少於1次數要留神【附直腸癌症狀】
17:54 2024/08/16
大腸癌｜27歲女每日放屁數十次揭患晚期腸癌　醫生：大便規律少於1次數要留神【附直腸癌症狀】
癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期　醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】
18:44 2024/08/15
癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期　醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】
【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧
14:07 2021/06/02
【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧

你可能感興趣

大腸癌｜27歲女每日放屁數十次揭患晚期腸癌　醫生：大便規律少於1次數要留神【附直腸癌症狀】
17:54 2024/08/16
大腸癌｜27歲女每日放屁數十次揭患晚期腸癌　醫生：大便規律少於1次數要留神【附直腸癌症狀】
癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期　醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】
18:44 2024/08/15
癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期　醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】
【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧
14:07 2021/06/02
【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧
健康問題 癌症 手術 網絡熱話

最高瀏覽

網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因