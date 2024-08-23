大腸癌｜57歲林利患大腸癌宣布進入「半退休」　拆解大腸癌6個高危徵狀

▲ 57歲林利患大腸癌，常腹瀉體力大不如前，宣布進入「半退休」。

【林利／林立洋／香港小虎隊／大腸癌／腫瘤／癌症／腹瀉】「香港小虎隊」前成員林利（舊藝名：林立洋），近日在節目《那些年那些歌》中分享近況，指自己曾罹患大腸癌，經常腹瀉上廁所，體能大不如前，因此宣布進入「半退休」狀態，決定專心調養身體。

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罹患大腸癌進入「半退休」狀態

現年57歲的林利近日在台灣節目《那些年那些歌》中分享近況，他表示自己曾在2017年被診斷大腸癌，經常腹瀉、跑廁所，嚴重影響生活品質，如今體能亦大不如前，對工作要求已不如以往苛求，因此進入了「半退休」狀態，決定專心調養身體。

雖然林利已年過半百，但一直保持著Fit爆身形，兼且皮膚黝黑，很難令人聯想到其身體出現毛病。不過，在2017年10月，他發現罹患直腸癌第三期，並於2018年1月完成手術，割去11cm腫瘤，他更在康復不久後即復工，體力透支下曾兩度入院。

他曾在Facebook個人專頁發文表示，「我一直用身體去體會這個魔怪（直腸癌）有多強大，直至到結果終於領悟才講出心底那真實故事，癌症並不可怕，態度決定一切」。

林利15歲出道，與梅艷芳是同屆同學，曾與梅艷芳合作發行黑膠唱片。身為80年代男子組合小虎隊成員，他憑《伴我啟航》及《忍著淚說Goodbye》兩首金曲紅極一時，其後輾轉赴台灣發展，並於08年回歸香港，先後為無綫、港視及港台拍劇。

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

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大腸癌8大高危人士

台灣消化系外科專科醫生劉育志亦曾指出，大腸癌患者在病發初期難以發現，而年紀大、體重過重、經常久坐不動等人士，應定期做大腸鏡檢查。劉醫生指，雖然大腸癌患者初期難以發現病徵，不過亦可留意以下特徵，瞭解自己是否患大腸癌的高危人士。

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5大預防方法

劉育志醫生又指出，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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