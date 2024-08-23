酒店打卡熱點｜北角酒店海景房成小紅書打卡熱點　女網民徵友AA制「拼房」拍照

▲ 北角酒店海景房成小紅書打卡熱點，女網民徴友AA制「拼房」拍照。

【人氣維港景色酒店/北角凱悅尚萃酒店/小紅書/網紅打卡點/AA制/拼房】出外旅遊，住宿費往往佔旅途的大部份開資，當然慳得就慳！內地有女網民近日想預訂香港人氣維港景色酒店拍照打卡，唯獨房價超出預算，發帖文徵友夾租酒店房，並稱可代拍照到滿意為止。帖文一出引起網民熱議，有網民嘲笑事主︰「住不起還要強行裝名媛」，「専門為了拍照去拼房，這年頭為了拍攝什麼都做得出」，亦有網民替事主平反，捲起一場「拼房」論。

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酒店打卡熱點｜AA制房費

事主在小紅書發帖文，標題「香港凱悅拍照可AA」，內容大概是徴友到凱悅海景房拍照，並表示房費可AA制，亦能代拍照拍到滿意為止，「本人女生！性格好！耐心、可以交朋友、好相處。」帖文一出旋即引來網民4百多個留言，有網民嘲笑事主，「専門為了拍照去拼房，這年頭為了拍攝什麼都做得出」、「拍完能做出什麼樣？釣金龜？」、「發朋友圈立名媛人設？」、「好看的地方多的是，非得要＂五星級＂酒店的房間」、「就算不拼也不貴呢！」

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▲ 落地大玻璃窗台可飽覽維港海傍的壯麗景觀，難怪吸引了不少旅客打卡留念。（小紅書圖片）

▲ 北角酒店海景房成小紅書打卡熱點。（官網圖片）

▲ 事主夾租的酒店是北角五星級酒店，房間房型為「尊貴海景客房」位於酒店20樓或以上，無敵海景索價2仟到3仟不等。。（官網圖片）

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亦有網民替事主平反，「就是覺得好看想拍也不行嗎？為甚麼要瞧不起人」、「就為了拍照好看啊…女孩把自己打扮得好看，在好看的地方拍照留下痕跡，心情就是會變好，哪有那麽多目的」、「和朋友去住都AA，怎麼現在找個搭子就不能AA了？說是為了立人設，可能朋友拍照不好看或者沒時間，就找人互相拍唄。」

酒店打卡熱點｜新興關鍵字

內地網民近年興起「拼房」、「香港旅遊搭子」、「拼房搭子」這些搜尋關鍵字，大概是招募旅伴夾租酒店、徴友結伴旅行、徴友結伴旅行兼夾租酒店等意思，地區以香港為例，只要在小紅書搜尋「香港搭子」，便可搜出一大堆的帖文，只要適合自己的出行時間，便可以帖文下留言應徴。

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酒店打卡熱點｜香港人氣維港景色酒店

事主夾租的酒店是北角五星級酒店，房間房型為「尊貴海景客房」位於酒店20樓或以上，落地大玻璃窗台可飽覽維港海傍的壯麗景觀，難怪吸引了不少旅客打卡留念，兩日一夜的房價約$2,779-$3,202不等。

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