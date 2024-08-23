香港小姐2024丨鍾翠詩奪華姐亞軍選美經驗豐富　 認心理質素好有助比賽

▲ 鍾翠詩曾參選華姐有選美經驗

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/鍾翠詩】TVB年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，現年24歲﹑12號的鍾翠詩（Tracy）參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》奪得亞軍及最上鏡小姐的獎項，選美經驗豐富，因此今次她轉戰選港姐，難怪被外界睇高一線。

鍾翠詩於2018年完成香港中學文憑考試後轉赴加拿大，在西門菲沙大學傳理、藝術與科技學院主修傳理學。

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香港小姐2024丨有選美經驗

雖然她曾獲得華姐亞軍，Tracy受訪時表示不會因過往的選美「戰積」感壓力：「我會用平常心去對待呢一個比賽，因為愈緊張就愈有壓力，就表現得唔好。」

鍾翠詩承認自己的心理質素會比較好，認為最重要是做好自己、把焦點放在自己的心情、有更多的休息。

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香港小姐2024丨鍾翠詩身材弗爆

早前她與師姐馮盈盈及麥美恩一起到塞班島拍攝外景時，更毫不吝惜好身材，穿上性感三點式大派福利。

而從鍾翠詩的個人社交網可見，當中亦有不少美照，難怪獲不少網民力撐其奪獎。

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