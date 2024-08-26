好去處｜ 西施畫坊PMQ首設畫展 建築師化身業餘畫家宣揚人人皆畫畫

▲ 西施畫坊日前在PMQ元創方舉辦首次畫展，一眾參展畫家聚首分享創作心得。(傅承嘉攝)

西施畫坊近日在PMQ元創方舉辦首次畫展，為期兩星期的展覽展出約40幅由20多名具才華的業餘畫家創作的藝術作品。今次展覽雲集來自各行各業的業餘畫家，他們透過作品分享並訴說自身故事、讓大眾從中感受他們的創作熱誠和理念。日前，兩位參展畫家以及策展人就分享他們在創作路上的心路歷程。

建築師重拾畫畫興趣

Kim sir是一位建築師，自幼便有斷斷續續的畫畫習慣。他認為畫畫對建築工作大有幫助︰「從事建築的人，大多都喜歡畫畫，建築既講究藝術又是一種專業，所以畫畫跟建築兩者之間都有着互動。」

▲ 建築師Kim sir以畫作帶出人生經歷過荊棘滿途後，定能再見曙光。(傅承嘉攝)

2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，Kim熱愛的高爾夫球、跳舞、旅行等活動通通都被受限制，他因此決定重拾年幼時作畫的興趣。及後當畫作到達一定數量，他就於2021年在PMQ原創坊舉辦畫展。2023年，Kim就經朋友介紹下，到西施畫坊畫畫。

Kim sir在畫坊作畫時經常留意到不少「同學仔」都畫得很好，但畫作完成後經常都沒有機會展示。於是，他向畫坊負責人Moses建議舉辦畫展︰「既然同學們的畫作如此出色，何不將作品展示人前呢？」Kim sir指出畫展不單只讓「同學仔」展出成果，有驕傲自豪的機會，更認為香港應該要有宣傳藝術的途徑。「香港藝術不應只局限於博物館和M＋。」他希望藉着畫展中50多幅作品，帶動人人都能夠畫畫的風氣。

憑畫寄意珍惜當下

另一位「同學仔」Audrey曾學習紋身，畫的大多圍繞幾何圖案。幾年前，Audrey家中有突發事，令她的情緒變得波動，亦漸漸發覺社會甚至世界都生病了，因此她報讀「表達藝術治療」課程，希望治癒自己以及其他人。

Audrey又會依靠畫畫來渲洩情緒。她的畫作並沒有特定的題材，較「freestyle」，在畫展中就展出一幅以「星塵」為題的畫作，透過胞姐、姑姐和叔叔先後因癌症離世等生離死別的背景，藉此帶出當下和珍惜的信息。

▲ 參展人Audrey受自身經歷影響，創作出以「星塵」為題的畫作，藉此帶出當下和珍惜的信息。(傅承嘉攝)

Audrey喜歡望海，當她留意到西施畫坊的選址能夠望海，就開始到畫坊畫畫。她認為感覺比在家中畫畫自由，全因空間和時間都不受限制，加上她有不少機會跟其他「同學仔」溝通交流，能夠深入了解不同畫畫的技巧。

Audrey一直希望舉辦個人畫展，希望有緣人懂得欣賞之餘，更希望有緣人以認為值得的價錢購入畫作，她就能將收益捐出。但她自言自信心不足，因此對公開展示畫作，略感緊張。今次在西施畫坊的負責人Moses鼓勵下，就決定與其他「同學仔」共同參展。

▲ 策展人林華躍（Moses）希望透過開設西施畫坊以及今次畫展宣揚「人人皆畫畫」的宗旨。(傅承嘉攝)

推廣人人皆畫畫

畫展策展人林華躍（Moses）做過不少跟畫畫無關的職業，當他踏入30歲後就開始思索自己的前路，便想起畫畫的喜好，2019年開設西施畫坊。

半年前，Moses受到畫坊的「同學仔」Kim sir啟發，希望舉辦一個畫展向大眾展出由一眾非專業畫家創作的畫作，讓大眾了解。他解說︰「畫畫並不是一種高門檻的興趣，不一定要作為專業畫家才有機會舉辦畫展。」藉此宣揚並推廣「人人皆畫畫」的宗旨。

▲ 展出的畫作皆出自各行各業的業餘畫家，當中包括建築師、老師、律師等。(傅承嘉攝)

Moses透露畫坊將專注於推廣畫畫的工作，並成立了一個藝術協會，旨在讓有志於畫畫的業餘畫家能夠聚首一堂。其次又希望到學校免費教學生畫畫，他認為由中學開始學習畫畫對個人創意而言有相當大的好處︰「希望讓同學們明白到畫畫並不只為學業，而是該從身心靈的層面出發。」

▲ 展覽展出約40幅由20多名具才華的業餘畫家創作的藝術作品。(傅承嘉攝)

西施畫坊 ART EXHIBITION

日期：8月21日至9月3日

時間：12pm至8PM

地點：中環鴨巴甸街35 號PMQ元創方A座S506

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