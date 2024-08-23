僱員保障｜調查：逾6成數碼平台工作者關心工傷保障　林振昇促定義僱傭性質

▲ 勞聯主席、立法會議員林振昇。（林振昇fb圖片）

港九勞工社團聯會與香港運輸物流業工會聯會今日公布《數碼平台工作者—權益保障問卷調查》，66%受訪者較關心工傷保障，10%受訪者表示曾在工作期間受傷，但平台公司沒有任何工傷補償。勞聯主席、立法會議員林振昇表示，政府應清楚定義數碼平台工作者的僱傭性質，以制定相應的政策和法規保障平台工作者權益。

問卷調查在今年5月至7月期間進行，共收回357份問卷，涵蓋多個年齡層及從事不同的平台公司，受訪者為曾任或或現任平台工作者，他們主要從事食物送遞和貨物送遞工作，其中較多受訪者任職平台的食物送遞員。

調查發現，受訪者每周平均工作日數4天或以上、每日平均工時6小時或以上，近乎全職從事平台工作者的受訪者接近5成；逾5成受訪者認為平台公司為送遞員購買的團體意外人身保險保障是不足夠、66%受訪者較關心工傷保障、過半數受訪者均希望平台公司提供惡劣天氣額外津貼（59%）和最低工資收入保障（52%）等。

林振昇認為，數碼平台工作者是新興經濟模式下的勞動者，政府有責任確保本港平台工作者都能獲得適當和合理的保障，期望在保護新型經濟模式發展及保障勞動者權益之間取得平衡。

工會建議設立由數碼平台公司、工會和政府代表組成的「三方工作小組」，讓平台工作者或代表能夠與平台公司進行平等對話；同時參考內地平台公司要為外賣員參加社會保險，以及新加坡平台公司要為旗下工作者繳交公積金等做法，研究立法要求本港平台公司為旗下工作者繳交強積金，完善退休保障。

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