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猜猜我是誰丨「香港公主」李司棋獲讚靚足50年　製作組花3日修復昔日資料片

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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李司棋成節目《猜猜我是誰》主角！

《猜猜我是誰》前日（8月21日）一集的時間點，一推就推到1979年地鐵（現稱港鐵）在香港首度通車經典一幕；擅長地氈式搵好料的方東昇，為大家在當日的盛典資料片段中，找出了無綫昔日三大靚女花旦，分別為李司棋、黃淑儀及繆騫人，當中李司棋更是該集《猜猜我是誰》主角。

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李司棋獲讚靚足50年

1968年當選「香港公主」、在影視圈長青了50多年的李司棋（司棋姐），雖然在節目中僅現身短短數個鏡頭，但由於氣質非凡，旋即在網絡引發熱烈討論，大讚司棋姐靚足五十年、靚得自然兼宜古宜今之餘，更紛紛集體回憶司棋姐年輕時的經典靚女角色造型，當中《無雙譜》的鯉魚精角色，更令網民驚艷至今！

網民留言：「望到司棋姐時真有驚艷嘅感覺，仲有種壓場感」、「司棋姐個樣直頭橫掃網絡女神啦」、「邊有好似司棋姐咁襟睇，可以睇足5、60年，佩服」、「《輪流轉》、《射鵰》嗰時，靚到不得了，好sharp、好charm」、「《無雙譜》佢做鯉魚精真係好靚」、「覺得佢靚得甜，把聲好聽，老咗仍是親切媽媽feel」、「《山水有相逢》好靚」。除了外在美，網民對於司棋姐的演技亦是有讚無彈：「司棋姐可以演祥和善姨，亦可以演眼神銳利的荷媽，戲路算廣。」

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製作組花3日修復昔日資料片

由於該集《猜猜我是誰》的素材遠至45年前，有網民留言指出影片質素未夠高清，以致未能凸顯司棋姐的靚靚輪廓。

不過其實製作組為了將最好的影視質素呈現觀眾眼前，已特意找來相關同事復修影片，前後花了兩、三日，誠意十足。

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繆騫人亮相引關注

近年淡出幕前的繆騫人，亦因在《猜猜我是誰》中亮相而引發關注，網民大讚她選港姐奪得「最上鏡小姐」實至名歸：「繆騫人原來係學霸，識多國語言，好勁。佢本身都真係幾上鏡，所以當年港姐攞最上鏡小姐實至名歸」、「後生靚，非常大方得體，老咗又係另一種味道」、「以前啲女藝人都各有特色」。

「簡單又搶眼」的繆騫人，於2018年的某時尚專欄中，被指其於1978年主演的無綫單元劇《甜姐兒》的裝扮非常好看又時尚，足證繆騫人的跨時代時尚美。

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