藝人移民丨唐寧騷「男友視角」照疑有第二春　 移民獲重生：響呢度好似一個起點

▲ 唐寧大談移民生活!

童星出身的唐寧(本名江麗娜)7年前與舞台劇才子鄧偉傑離婚後,獨力照顧一對子女,2022年更移居紐西蘭,轉型做KOL的唐寧不時分享於當地的生活點滴!

日前唐寧分享於海邊拍攝的照片,染了紫色短髮的她回眸一笑,十足「男友視角」,加上她寫道:「I’m in love with this place」,唔講仲以為佢覓得「第二春」。

靚媽自強丨移居紐西蘭努力經營KOL頻道 唐寧扮金髮鬼妹重操故業當演員

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

唐寧靠慢跑凍齡

另外網民大讚唐寧依然童顏:「繼上次一笑傾城之後,唐寧回眸顛倒眾生」、「望真d你,你好似又年青咗」以及「個細路女邊個嚟」!

唐寧可以keep住童顏,或跟她保持運動有關,日前她於IG透露剛跑完7K,享受慢跑樂趣的她寫道:「其實點解要快呢?我跑步係為咩呢?我同朋友講,其實我而家嘅目標只係要自己持續地做到「持續地向前移動」,咁我急咩呢?又唔係有隻暴龍喺後邊追住我!亦唔係諗住參加奧運!」

▲ 唐寧接受某youtuber訪問!

單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭 淚揭與仔女分開住:永遠唔會慣

此外,唐寧接受某KOL訪問獲讚皮膚好,原來現今的她不做Facial,亦不介意身型變胖:「福氣嚟架,同埋我唔會理。」

說到當年做童星的生活,唐寧說:「如果有得揀,不會花咁多時間做童星,因為少咗正常嘅童年生活。我嘅生活知識都比較貧乏,到依家嚟呢度生活,多咗自己煮嘢食,先知道以前咁多年做嘅野都係假,嚟到呢度好似一個起點,學習生活上嘅嘢以及對世界嘅認知,呢兩年好似一個BB咁出生。」

最新影片推介:

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5