  • 30°C
香港時間 : 2024823日 (五) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藝人移民丨唐寧騷「男友視角」照疑有第二春　 移民獲重生：響呢度好似一個起點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

唐寧大談移民生活！

童星出身的唐寧（本名江麗娜）7年前與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女，2022年更移居紐西蘭，轉型做KOL的唐寧不時分享於當地的生活點滴！

日前唐寧分享於海邊拍攝的照片，染了紫色短髮的她回眸一笑，十足「男友視角」，加上她寫道：「I’m in love with this place」，唔講仲以為佢覓得「第二春」。

靚媽自強丨移居紐西蘭努力經營KOL頻道　唐寧扮金髮鬼妹重操故業當演員

點擊圖片放大
+12
+11

唐寧靠慢跑凍齡

另外網民大讚唐寧依然童顏：「繼上次一笑傾城之後，唐寧回眸顛倒眾生」、「望真d你，你好似又年青咗」以及「個細路女邊個嚟」！

唐寧可以keep住童顏，或跟她保持運動有關，日前她於IG透露剛跑完7K，享受慢跑樂趣的她寫道：「其實點解要快呢？我跑步係為咩呢？我同朋友講，其實我而家嘅目標只係要自己持續地做到「持續地向前移動」，咁我急咩呢？又唔係有隻暴龍喺後邊追住我！亦唔係諗住參加奧運！」

唐寧接受某youtuber訪問！

單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣

此外，唐寧接受某KOL訪問獲讚皮膚好，原來現今的她不做Facial，亦不介意身型變胖：「福氣嚟架，同埋我唔會理。」

說到當年做童星的生活，唐寧說：「如果有得揀，不會花咁多時間做童星，因為少咗正常嘅童年生活。我嘅生活知識都比較貧乏，到依家嚟呢度生活，多咗自己煮嘢食，先知道以前咁多年做嘅野都係假，嚟到呢度好似一個起點，學習生活上嘅嘢以及對世界嘅認知，呢兩年好似一個BB咁出生。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好
11:11 2022/12/17
【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
14:18 2023/01/04
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
11:55 2023/01/26
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物
11:45 2023/02/03
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物

你可能感興趣

【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好
11:11 2022/12/17
【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
14:18 2023/01/04
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
11:55 2023/01/26
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
唐寧 娛樂人物職業 演員 KOL 移民 運動

最高瀏覽

網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因