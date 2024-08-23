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KO痔瘡︱改善排便習慣　預防痔瘡妙法

醫健人物

發布時間： 20 分鐘前

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痔瘡發作確實令人坐立不安，嚴重時不僅會引起劇烈痛楚，更可能因為血管組織急性壞死而引起劇烈痛楚！要預防痔瘡，有外科醫生建議市民需改善如廁習慣，長時間「踎塔」絕不可取，有需要時亦可透過藥物軟化大便及放鬆肛門組織的血管。

肛門有不少稱為肛墊的靜脈，正常情形下可協助控制排便，而痔瘡就是由這些肛門的細小血管及結締組織形成。香港浸信會醫院外科顧問醫生林展滔指出，當肛門長期承受壓力，附近的血液循環會受到阻礙及令軟組織變弱，導致血管腫脹及組織凸出，形成痔瘡。其形成主要由於不良大便習慣引起，例如如廁太久、長期便秘及用力排便等，懷孕婦女亦是生痔瘡的高危族。

診斷排除惡性病變

林醫生說，痔瘡可分為外痔、內痔及混合型，肛門內有一條齒狀線分隔粘膜組織及皮膚，內痔位於此界線之上，外痔則為於界線之下，所引起的病徵也會有所不同︰「最常見的病徵是大便時感到不適及流血，即使患者生有內痔，他們的痔瘡也有機會跌出肛門口外，用手亦可以摸到。部份或者甚至會有急性壞死情況，如果持續有流血情況，便應盡早求診。」

接受診斷之所以重要，是要排除痔瘡以外可能會出現的疾病。林醫生稱，大腸癌也會有類似出血情況，惟血液或會混入大便，並會伴隨大便習慣改變及體重下降等現象，如果無法分辨，最好就要接受臨床診斷及大腸鏡檢查，以排除是否有惡性情況。

口服藥物緩減病徵

假如證實有痔瘡問題，醫生會先建議患者改善生活習慣，例如多進食含有纖維的食物及飲水，以及避免如廁太久。林醫生說，如果情況未有太大改善，便會考慮透過藥物及外科手術治療。藥物主要分為口服藥物及肛劑兩種，口服藥物能加強靜脈的整體張力，有助改善血液循環並減少痔瘡充血。他指藥物可作紓緩，若不改善生活習慣，痔瘡便會隨時復發。

林醫生指出，經過藥物治療，病情仍然未有改善並且影響到日常生活，患者或需要考慮接受手術。最常見的手術方法包括痔瘡結紮手術，主要在痔瘡組織的根部套上橡筋，令軟組織失去血液供應而脫落，較適合輕微至中度的內痔患者。如遇到緊急情況，或痔瘡太大不適宜進行結紮，則需要使用以手術切除。

此外，患者亦可以考慮接受俗稱「痔瘡槍」的環形痔瘡切除手術，將跌出肛門的痔瘡復位，近年亦有新型治療如以超音波引導痔瘡動脈結紮術，使軟組織不再出血，減低手術的創傷性。

林醫生說，使用哪種外科手術治療痔瘡，必須視乎臨床病徵及嚴重程度，術後患者在短時間內仍會感到一定疼痛，通常要數星期才能完全康復。他指不少患者術後配合口服藥物治療，病情可以根治，提醒患者勿待情況去到最緊急時求醫，以減低治療的困難度。

香港浸信會醫院外科顧問醫生林展滔

撰文 : 林展滔醫生 香港浸信會醫院外科顧問

欄名 : 健康專家專欄

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