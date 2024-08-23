麥當勞優惠｜本周優惠一文看清　$9.9凍厚椰奶鐵再登場

▲ （麥當勞提供）

下星期一起，麥當勞App再次推出$9.9 McCafé 凍厚椰奶鐵優惠，並繼續推出韓風美食系列及楓糖班戟豬柳漢堡 （McGriddles）系列等優惠。

McCafé厚椰奶鐵$9.9優惠價 （原價$34 起）回歸，有別於過往只於下午3至6時提供優惠，現將提早至上午11時起可供選購，使用者於麥當勞App選購【限時優惠價】 $9.9 McCafé 凍厚椰奶鐵或熱椰 香鮮奶咖啡（細），即可使用優惠。

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另外，麥當勞繼續推出韓風美食系列優惠，包括$39脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐，脆爆雞腿飽配藍莓麥旋風四道菜套餐減$3， $88 麥 炸雞分享桶，可以自由選配原味、蜜糖 BBQ及韓式甜辣麥炸雞口味的麥炸雞。

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早餐方面，有$35楓糖班戟豬柳漢堡超值早晨套餐（配薯餅及飲品）及$36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐。另有各款不同時段優惠可供選購，包括選購指定超值套餐減$3。

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McCafé亦有5款優惠，當中4款全日適用，包括$30起McCafé鬆餅系列 Combo配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡、$40起McCafé意式飽系列 Combo配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡。

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下午茶則有：

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