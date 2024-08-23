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最美小龍女丨李若彤突晒婚照宣布結婚　新郎細16年被指似劉德華

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李若彤結婚了？

有「最美小龍女」之稱的李若彤日前突然在微博分享一段寫下「我結婚啦！」的影片，令不少網民驚訝「姑姑結婚了」，更好奇新郎是誰。

不過原來是一場美麗的誤會，李若彤分享的「結婚照」只是劇集《午后玫瑰》的劇照而已，而新郎則是內地演員賀剛。

不老女神丨李若彤自爆受抑鬱症折騰近10年　曾拿著刀子自言自語：變成一具行屍走肉

美麗誤會

相中可見，穿上婚紗的李若彤，展現高貴氣質一面，二人又頭貼頭展現燦爛笑容，外型相當匹配，不過原來二人的年齡相差一段距離，難怪李若彤表示「能看出我們有16歲的年齡差嗎？」

她發文：「《午後玫瑰》陳琳來啦！這次的婚紗造型你們喜歡嗎？劇中跟賀剛扮演夫妻，我還有了一個8歲的女兒萌萌，再以全職媽媽的身份重返職場……想看我的家庭生活與職場生活的彤學，《午後玫瑰》等你來喔！」

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二人被讚合襯

向來保養得宜的李若彤，多年來勤力做運動，身材弗爆，更擁有馬甲線，身材線條完全不輸年輕女明星，因此即使她已經58歲，不少網民也指看不見其臉上留下歲月的痕跡，絕對是凍齡美魔女！

至於現年42歲的賀剛，因為外型上神似劉德華，曾在劇集《梅艷芳菲》中飾演以劉德華為原型的男主角，大家也留言表示「以為姑姑結婚了」﹑「姑姑很美」和「二人很合襯」。

 

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