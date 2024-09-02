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法證先鋒VI丨林正峰認因被網民質疑有「後台」感不快　受悲慘童年影響熱愛英雄片

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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林正峰早前接受TOPick專訪，分享參演《法證先鋒VI》的點滴，剛踏入「3字頭」不久的他也回望過去的成長路！

劇集《法證先鋒》系列成不少劇迷心目中的經典，來到第六輯《法證先鋒VI倖存者的救贖》，新晉小生林正峰有份參演！

演法證部技術員程朗的他盡現細心、認真，現實中身在演藝圈的他，抱持著的就是極致的努力！ 

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法證先鋒VI丨林正峰隨黃宗澤「學嘢」

「程朗」林正峰在劇中是法證部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）的下屬，又與演同部門的「方凱欣」戴祖儀、演重案組探員王靜的阮嘉敏有合作，擦出不少花火！ 

正峰大讚前輩黃宗澤（Bosco）相當專業，他稱：「Bosco不是只依然劇本對白，會花很多時間去想著內容是否合理，如不合理的話會作出修改，畢竟現場的設置會與原先想像的有出入！我學到的就是不要永遠只按著劇本去演，需要多作思考！」

他直指現時的自己不敢如Bosco般提出修改劇本，安於其位地配合Bosco所提出的改動！

林正峰在《法證先鋒VI》中與黃宗澤、郭珮文等合作。（劇照）

法證先鋒VI丨林正峰為角色添傻氣

作為《法證》新血的林正峰，繼《新聞女王》後再挑戰專業人士角色，正峰不敢改劇本，但就在角色設計上發揮小宇宙，讓觀眾分清任主持與演戲時的自己！

他分享道：「程朗乖巧得來也有一些傻氣，傻氣是由我加進去的。我過往曾讀理科，觀察得到理科生是較『木獨』、很專注於研究當中，而且會慣於先思考後行動，因此給反應時會慢一拍呢！」

在現實生活中，正峰承認自己是粗心大意的人，他稱：「一想起一件事，就很心急、想很快完成事情，便會忽略其他事。」 

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法證先鋒VI丨林正峰與觀眾同樣眼界大開？！ 

劇本、角色設計可以由演員適當地施魔法，但搜證時就需依循既定步驟，正峰指單是套取指紋已令他大感神奇，就是把粉末撒在可能有指紋的地方上， 再以粉刷刷掃，指紋便一清二楚。

他續說：「有一場是在花店兇殺案中搜證，兇手以為用天拿水就可清理乾淨，但其實在關燈後用藍光照射，血跡也無所遁形，是逃不過儀器的法眼！」

程朗、方凱欣、王靜不時在24小時自助洗衣店、Cafe討論案情，都令網民「眼界大開」，正峰解釋說：「在劇情設定上，咖啡店是在我們的辦公室附近，通常只有我們三人，如有其他客人的話，我們都不會大聲地討論。而洗衣店就是在程朗、王靜所住的附近，經常很晚才下班，故只能在凌晨時於洗衣店盡快討論案情。」

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法證先鋒VI丨回味三大重要角色

在8月初踏入30歲的正峰，轉眼間已入行7年，陪著他一路走來的「邱凱傑」、「林少峰」、「王偉」對他甚為重要！

正峰回味著這三個角色：「《香港愛情故事》的宅男邱凱傑是開啟了我的演戲之路，『廢青』令觀眾有共鳴、認為我演出自然，皆因當時我大部份時間也在演自己。」

他續說：「而《青年心城之撐起青春》的『躺平』青年林少峰一角，就比邱凱傑更頹廢，考起了首次擔正的我！」

林正峰在《香港愛情故事》演宅男邱凱傑獲讚！（IG圖片）

法證先鋒VI丨曾一度沒信心演王偉

《新聞女王》的王偉，被正峰視為事業出現很大轉捩點的角色，他感恩地角色在內地很受觀眾喜愛，相信角色的形象是其「圈粉」之重要元素之一呢！

他深明自己與拍檔高海寧在螢幕的感覺不太一致，需要較以往成熟，他表示：「我看新聞主播如何報導新聞、說話，想予人穩重、專業的感覺。」

原來他當初接過王偉一角後曾相當沒信心，他憶述道：「我向佳導（鍾澍佳）說：『我驚我累咗套劇，如果你想搵其他人頂替我個角色，我都明白同理解，如果你覺得有其他人比我更適合呢一個角色，你就去搵佢。』」

他當時不想自己的演出成《新聞女王》的敗筆，「我從來也不會推角色，即使是死屍也會做，但我真的不想連累其他人。我也有向佳導說：『如果你仲相信我，覺得我可以做到，我會花盡300%、400%的努力去做。』」

與佘詩曼、高海寧等好戲之人合作，正峰由事前到拍攝期間仍「震騰騰」，於辦公室拖著高海寧的一幕更重拍了很多次，他當時緊張得連說話節奏也出錯，完成了那一場就開始定下來了！

正峰在《新聞女王》中演默默守護Cathy（高海寧 飾）的王偉，原來他曾一度沒信心擔起角色！（IG圖片）

法證先鋒VI丨澄清沒有後台　靠自己做到最好

王偉是沒機心、踏實工作、專注對Cathy（高海寧 飾）好的人，正峰對保持初心有一套方法：「就是不去想、抱著感恩的心，否則就會經常埋怨，怨自己沒有機會、怨別人比自己好，變相會做違背自己良心的事。沒有機會時就默默努力，得到機會時則努力地做！」

他有留意到網民不時會指他「憑乜嘢？」，又質疑他的背景「呢個人係唔係有後台」、「點解啲人會咁錫佢、畀咁多機會佢？」

正峰為自己澄清：「我一定沒有後台，我是在單親家庭成長、住在屋邨、曾靠綜援度日，以往不是讀好的小學、中學，單靠自己由早上8時讀書至深夜12時，成功考入香港大學，可以走到現在，就是靠著努力。只要堅持著努力，總會有人看到的！」

一直成長以來，他也珍惜著每一個得到的機會、盡力做到最好，他提起在潮州拍攝飲食節目《溜走的真味》的經歷：「我會想著如何豐富主持稿的內容，每一天早上6時起床、自己梳頭化妝，拍攝至晚上10時。當回到酒店後，我不是馬上睡覺，是先看主持稿、準備提問的問題、搜集菜式資料至凌晨2、3時，再於早上6時起床。」

那麼他對於網民的說話會否深深不忿？他回應道：「我看到時會感不開心，但我會用行動來證明給大家看，相信終有一日有觀眾是會看得到、受我付出的努力所感染！」

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法證先鋒VI丨盼以生命影響生命

踏入30歲不久的正峰，他感謝阿佘等人為他驚喜慶生，但原來他自己本來是不想慶祝30歲生日，他解釋：「因為我覺得人到30歲時是需要有一個成就，才對得起這個歲數，但我覺得自己仍未做到。」

在馬鞍山利安邨長大的他，自小回到家的娛樂就是看電視劇集、電影，從中也令到他學到不同的價值觀，視Tom Cruise、甄子丹為偶像，故他一直的目標就是以作品感染別人、帶來正面影響，就是以生命影響生命！

正峰（右二）在《獎門人》任獎老「扮鬼扮馬」，正峰媽媽（右三）也有到現場支持愛兒！（IG圖片）

不想「衰畀人睇」　主動爭取機會

正峰之所以熱愛特工片、英雄片，是受其成長經歷影響：「媽媽獨自養大我們三姊弟，她因身體欠佳不能工作，我覺得自己不可以『衰畀人睇』，要努力貢獻予家庭！我在小學時到公園玩時，被逼與童黨『埋堆』，又曾被其他學校的人打，打至手瘀傷，媽媽會挺身而出保護我、報警，故我更想從讀書、學跆拳道以迎來改變。」

本來與媽媽同房的他，因姐姐已搬走，現時與媽媽可各住一間睡房，他也希望將來可置業，並慨嘆：「距離目標也真的很遠，畢竟我是由零開始，也只能夠靠自己！」他自入行以來已身兼藝人、兼職社工的他，默默地發展所長，相信總會迎來目標達到的一天！

他直認絕非被動的人：「不可以在家呆坐著以等公司安排，當沒有工作一段時間就會努力爭取，主要都是自薦，就是在公司聚會中與監製閒聊，指如有適合的角色可考慮一下自己，也不能夠太過主動呢！」

他指最能夠爭取到下一個機會的方法就是盡力做好當前的演出，所有事前準備、演出時的表現也通通被不同的人看在眼內！

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法證先鋒VI丨享受與長輩們相處　靜待下一個「她」

正峰受長輩阿佘愛錫，在劇中就守護著較他成熟的高海寧，與姐姐們很有緣，他不諱言熱愛與前輩做朋友：「我是好奇心很重的人，向長輩們請教就可得到新的想法，令我快速地進步。」

他覺得與長輩們相處時最重要是「真」，他解釋道：「我並非因為利益才接近前輩們，他們一眼就看得出你是否虛偽或有機心，做自己就可以！」

在2022年3月，他與拍拖3年的圈外女友分手，現時的他對另一半是圈內人或圈外人也沒所謂，但最看重對方是否純真、善良的人，他笑言：「簡單的女生更吸引我！」

工作、感情事也好，雖然努力不一定會得到所想的結果，但至少對得起自己呢！

場地提供：鮨山月

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