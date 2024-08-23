食物安全｜食環署搗銅鑼灣無牌食物製造工場　 拘1人銷毀30公斤食物

▲ 食環署在銅鑼灣搗破一間無牌食物製造工場。（政府新聞處圖片）

食環署昨（22日）採取突擊行動，在銅鑼灣搗破一間無牌食物製造工場。有關工場相信是透過派發宣傳單張並以電話接收訂單，為區內工作人士提供午餐飯盒。食環署發言人呼籲市民切勿訂購來源不明的飯盒。

食環署根據搜集所得情報，昨採取突擊行動，成功搗破銅鑼灣利園山道一間懷疑非法用作食物製造工場的樓上單位，拘捕一人，並就涉嫌無牌經營食物製造工場和食物業處所不潔展開檢控程序，以及銷毀約30公斤食物（包括已製成準備運送的飯盒）。同時，就該樓上無牌食物製造工場，在運作過程中使用瓶裝石油氣及明火煮食而對公眾構成危險，已轉交相關部門跟進。

發言人提醒市民，無牌食物製造工場一般衞生情況差劣，除構成健康風險，不適當儲存及使用燃料和缺乏防火設備，亦會危害鄰居生命安全。市民如欲透過網上或電話訂購午餐，應確保製造食物的處所持有食環署發出的有效食物業牌照，以保障食物安全和衞生。

持牌食物業處所須在處所入口附近顯眼處展示已領有牌照的告示，以資識別。提供外賣服務的持牌食物業處所亦須在宣傳印刷品上清晰提供相關牌照的資料，讓市民知悉。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物製造工場，皆屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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