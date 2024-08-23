結業潮｜天天有老字號執笠 曾智華：不少屬「執不足惜」

▲ 銀都娛樂旗下的院線、九龍城廣場影藝戲院宣布結業。

新聞學有個教條——Bad News Sells，即讀者觀眾聽眾，喜歡睇負面新聞。所以，從來是——醜聞傳千里，此乃中國古有名言。

我肥碌做呢行，當然知道傳媒上睇到的，只是真象的一部分。若以此而推論全局真真錯得交關。

近兩年網上及港報睇到的，是天天有老字號執笠，又話啲人上晒內地消費，又話香港經濟差，無晒生意。

真唔真？部分真，部分假。例如，不少食肆根本是假執笠。就小弟附近，早前某連鎖餐廳一執，同系即時改過另一店名，十日內「復活」。

土瓜灣老牌餐廳呢頭話光榮結業，引得老顧客排足兩個月隊去見「最後一面」。點知，三個月後又「蓬」聲開返。

當然有啲是真執的。但咁喎，不少屬「執不足惜」。

例如九龍城廣場內的戲院，早應執啦，又細間又無乜戲上，裝修烏卜卜，與附近又一城或荷里活廣場的戲院完全在格局上無得揮。更甚，整個九龍城廣場左賣右賣後，大業主早揚言重建（不過慘情，幾年前買入諗住食大茶飯，如今？），當然乜都唔搞。於是，成個商場死下死下，點吸客呀？

講番街舖，係，通街吉舖。點解？正因大部分業主仍「心存僥倖」，企硬死唔減租，寧願一拍兩散！

例如靠背壟道及落山道交界地鐵站出口，有兩個空置超過一年靚舖，若業主肯減租，大把客仆住要，但有人選擇自殘拍烏蠅！自由社會，只有歎奈何。

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