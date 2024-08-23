貧窮家庭︱吳業坤「散叫凍檸茶」潮文導出窮人心聲　15大生活日常中幾多個？

▲ 坤哥的潮文引起很多活在貧窮的人共鳴！

【吳業坤/窮/窮人/公屋/潮文】藝人吳業坤早前發表一篇潮文「散叫凍檸茶」，內容大致想講，獨自吃米線的時候，令他回想起當年參加《超級巨星》時，跟參賽者一起食米線，對方飲完跟餐的凍檸茶後，再散叫一杯$18的凍檸茶，當時在旁的坤哥非常震驚，表示「貧窮限制想像，真係有人會散叫凍檸茶。」而15年後的坤哥，雖然現在已經脫貧，兒時住在公屋的他，仍然知慳識儉，到現在都是沒有「散叫凍檸茶」。

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有網民就在連登討論區發文，數出窮人家庭通常會做的15大行為。今次坤哥率先示範了「散叫凍檸茶」!綜合網民意見，盤點出香港窮人家庭15大生活日常，看你屋企中了多少個？

窮人家庭︱1.沐浴露、洗頭水用完加水入去

網民：「普通家庭用剩洗頭水，都會加少少水，唔好嘥嘢下次用埋佢。窮人家庭就加水加到成樽，再用多幾十次。」

窮人家庭︱2.食隔夜餸

食剩唔捨掉，有時甚至食幾餐。

窮人家庭︱3.屋企一個人不可以開冷氣

網民:「通常要等齊一家人返屋企先可以開冷氣。」

窮人家庭︱4.剪開牙膏用到盡

網民：「我係每次用就大力揈幾吓揈到無為止」

窮人家庭︱5.用不銹鋼碟吃飯

又有人嘲為「狗碟」，不少窮人家庭都會用不銹鋼碟裝飯餸，網民笑言：「其實係張摺枱配上呢種碟，先能夠帶出貧窮嘅韻味。」

▲ 窮人家庭必用的不鏽鋼碟，極度耐用！

窮人家庭︱6.必有摺枱摺櫈

有網民憶述：「窮人屋企地方細冇固定枱，所以買呢隻摺枱，食飯做功課先開出嚟」。

▲ 窮人家庭必有的摺枱！（連登討論區）

窮人家庭︱7.出去食飯狂拎餐廳酒樓牙籤

窮人家庭通常實踐「慳得就慳」，去餐廳或酒樓攞免費牙籤，有網民笑言：「我屋企一堆絕版牙籤」。

窮人家庭︱8.啲油用完要留返低下次炒餸

阿媽通常炸完食物，啲油會重用炒餸。

窮人家庭︱9.對鞋要買大一個碼

小朋友生長速度快，為了節省金錢，情願為小孩買對大一個尺碼的鞋，為求「可以着耐」。

窮人家庭︱10.未瞓醒阿媽已經偷偷熄冷氣

網民說:「夏天要瞓覺先可以開冷氣，仲要朝早未瞓醒就會俾阿媽熄咗。」

窮人家庭︱11.食飯用報紙鋪枱

舊時代資訊不發達，很多家庭都會買報紙，舊報紙可以食飯鋪枱，但其實十分不乾淨。

窮人家庭︱12.等到下午茶先食飯,下午茶餐平好多

下午茶分分鐘比午餐便宜3分1。

窮人家庭︱13.重用保鮮紙

保鮮紙其實不能重用，但慳家的窮人可能會重用1-2次。

窮人家庭︱14.用番梘沖涼

番梘比係沐浴露耐用好多，一舊番梘分分鐘可以用幾個月。

窮人家庭︱15.出呢個POST

網民反嘲：「只有窮人先諗到呢個題材」

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