非法勞工｜入境處聯同警方一連4日打擊黑工　搜查105個地點拘25人

▲ 懷疑非法勞工在行動中被捕。（政府新聞處圖片）

入境處於8月19日至昨（22日）一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕20名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主，及1名非法入境者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了44個目標地點，包括裝修中的單位及餐廳，共拘捕18名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為9男9女，年介23至52歲。當中1名男子持有不允許僱傭工作的擔保書，即俗稱的「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男1女，年介25至59歲。

至於在「冠軍行動」中，執法人員於紅磡、九龍城及西區搜查了61個目標地點，共拘捕2名懷疑非法勞工及1名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為1男女，年齡分別為55及52歲。該名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。另1名47歲女子因非法入境被捕。當中1名懷疑非法勞工已交由入境處跟進。

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