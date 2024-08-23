癌症治療丨公院天價標靶藥北上購藥僅數千元　莫樹錦揭兩地藥物差價真相：時移世易

▲ 莫樹錦拆解兩地藥物差價真相。

【抗癌藥／癌症藥物／莫樹錦／腫瘤科醫生】限於時間，醫生北上消費機會不多，惟早前周末有半個晚上跟朋友到深圳一遊，喜公館的大紅袍花椒脆皮乳鴿已趨巔峰境界，真正脆皮而無半點油淋淋感覺，肉嫩汁多添上陣陣花椒果香，再加服務價錢上的優點，港人北上這趨勢短期內難以逆轉。

惟北上不限於日常娛樂消費，近日北上買治癌藥已成熱話。在醫管局旗下醫院，要每月付上數萬元的標靶藥，只付五千到一萬元便可在深圳的醫院購得，對不少有經濟壓力的病人人來說，這是福音。

主要問題有二，為何價格相差這麼遠？藥物可信嗎？

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價格差異主要來自中國醫保（中國醫療保障制度下的醫療保險），任何新推出藥物，先由國家藥品監督管理局（National Medical Products Administration／NMPA）審批，獲准上市便可被醫生使用，但不代表國家會為病人付款，藥廠需要跟醫保討價還價才能進醫保，一旦進入醫保，便由國家付大部分價錢，病人只付少數，國家之大，人口眾多，議價能力極強，藥廠只能屈服以低廉價格進醫保。

藥物可信度相當高，只要是正廠藥物便可信，治癌藥可以是進口，也可以是國際藥廠在中國設廠製造，兩者皆受嚴密監管，故此藥物本身絕對沒有問題，惟要小心人為因素。在內地月費數千元的藥物算是很貴，故也見賣假藥等不良手段，病人必須到有信譽大城市、大醫院找上合資格腫瘤科醫生開藥，不要隨便相信別人代理買藥，最好就是到可以使用香港醫療券的醫院，因政府定有監察體制。

港車北上，北藥港用，時移世易，世易時移。

全文刊於《經濟日報》，原題為「世易時移」