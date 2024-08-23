真假愛情丨80歲阿伯閃婚年輕婦人淪為傭人 更被直播罵蠢+無用+子女忤逆

▲ 何伯何太成為全城熱話。

我是認真的，我曾經非常願意相信那對城中熱話的忘年戀是真心相愛的。愛情這回事從來都是不規不矩不能解釋的，男女年齡相距三十多年又怎會成問題？相識一個月就閃婚的事情也不是從未聽聞，愛情嘛！

但，那是三個多月前的想法了。真不幸，於當事人幾乎每天的網上直播中，竟然讓網民活生生地見證一個老人被虐待的經過，委實令人不安。

作為女性，我嘗試代入女方的立場想想，這個男人能讓我於相識短短一個月內就斷言嫁給他，這人必然是魅力非凡讓我愛死他了。大家都是曾經滄海的成年人，我們該珍惜這段緣份啊！

可是又一證明，我這個人太天真了。於過去數月來，那位熱話太太來來去去口中都是圍繞着一個字——錢！

漸漸，那位年近八十的阿伯淪為傭人，負責家中清潔、洗衫洗碗、斟茶遞水、替太太早晚全身按摩、洗腳……太太在旁則不停負面催眠：「你依家無錢你好慘呀，無人睇得起你呀！」「你啲仔女真係忤逆呀，唔理你呀！」

若然阿伯不慎說錯了話，太太會勃然大怒破口大罵。網上就流傳了一段太太歇斯底里扯高嗓門罵他超過半小時的短片，甚麼「你咁蠢！」「你無用㗎！」「你出街瞓！」直播時都這麼兇，可以想像私底下是甚麼兇惡狀況了。

今天的阿伯吃時不敢吃，要先讓太太吃；話又忍住不敢說，不時要瞥向太太，查看她的臉色。被虐老人的其中一個特徵是這樣的——長者經常顯得恐懼、緊張、非常被動，害怕照顧者……全中吧！

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