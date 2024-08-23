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小一報名｜直資名校拔萃男書院附屬小學　9月7日至11日接受2025學年小一申請

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。

【拔萃男書院附屬小學／直資小學/小一報名/小一簡介會／男校／九龍城區／小一面試】位於九龍城區的拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎。該校將於9月7日至11日接受2025/26學年小一入學申請。校方將於9月7日舉行兩場小一入學簡介會，有興趣家長須於8月下旬透過學校網頁登記。

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

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拔萃男書院附屬小學丨簡介會日期及時間

根據男拔附小網頁資料按此連結，校方將於9月7日舉行兩場內容相同2025/26年度小一入學簡介會，詳情如下：

日期2024年9月7日（星期六）
時間第一場 – 上午10時至11時半
第二場 – 下午2時至3時半
地點拔萃男書院音樂廳 (中學部)

家長需憑票入座，索取簡介會入場票的方法，本校將於2024年8月下旬在本校網頁公佈。另外，如家長未能出席上述兩場簡介會，可於2024年9月8日（星期日）上午9時至下午5時登入學校網頁，收看2025/26年度小一家長簡介會影片。

拔萃男書院附屬小學丨9月7日起接受小一入學申請

學校將接受2025/26年度小一入學申請，網上報名日期為9月7日上午9時至9月11日下午5時。所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方會在9月底通知家長有關面試詳情。

拔萃男書院附屬小學丨全年學費為$53,140

男拔附小是全日制直資英文小學，小一學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。家長若有意為孩子報讀，可以及早準備。作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校2023/24學年的全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

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