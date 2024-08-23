鬼節紅包｜男友農曆7月執路邊$200利是　唔信邪請女友打邊爐後續曝光

▲ 男友農曆7月執路邊$200利是，唔信邪請膽小女友打邊爐，事後女友崩潰要求分手。

【農曆七月/鬼節2024/孟蘭節/鬼月/紅包】農曆七月（又稱鬼節）鬼門大開，坊間有不少禁忌和習俗，其中一個是不要隨便撿地上的紅包，否則會娶到鬼新娘。近日內地有男子就在鬼月期間，在路邊撿起一封裝有200元人民幣（約港幣）的利是，還將錢用作請女朋友吃火鍋。女友得知事件後感害怕，要求男友把錢還回去，他之餘，還嚇女友「照鏡子有沒有披着頭髮的人看你」，她崩潰大怒要求分手。

鬼節2024｜男友鬼節撿路邊利是請女友打邊爐

微博帳號「叁川說」近日轉貼一名內地女生的對話截圖，並以「中元節男友撿路邊的錢請我吃飯」為題。該名女生指自己一向膽小，即使看恐怖電影和小說也要一段時間才能忘記。她分享中元節晚上與男友吃火鍋，兩人共吃了200多元人民幣，結帳時男友罕見拿出200人民幣結帳，再用手機支付餘下的金額。兩人在回家路上，她好奇向男友詢問現金來源，原來是男友在路邊撿到的200元利是，之後還從車上拿出利是封給她看，嚇得她要求對方馬上把錢還回去，但卻被指迷信。

回去我越想越不對，便和他說了，讓他把錢還回去，他覺得我太迷信了。

▲ 微博帳號「叁川說」近日轉貼一名內地女生的對話截圖，並以「中元節男友撿路邊的錢請我吃飯」為題。（微博＠叁川說）

鬼節2024｜撿路邊利是的公園前身為墓地

從對話截圖中可見，女生回家後，再次向男友確定錢沒有問題，對方指是在某公園廁所旁撿到，猜測是失主在如廁時找東西不小心掉下。女生不相信，事關該公園從前是墓地，之後才開發建成公園，男友卻一直用「寧可信其有，不可信其無」的想法來安慰，更揚言「有本事今晚就來找我，我倒要看看鬼長甚麼樣子」。

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鬼節2024｜男友指女生太迷信 猜測只是小孩的利是

女生為求放心，要求男友馬上放回200人民幣到原地，不過男友並不信邪，指「我撿到的，我用了，要找就找我」，但她仍不安心，認為錢是兩人一起花掉，又拜託對方不要在鬼節期間到處撿錢，男友卻指她太過迷信，又猜測只是親戚給小孩的利是。

我猜可能是這樣，今天回老家燒紙，親戚給小孩紅包，小孩去上廁所拿紙，紅包就掉在路邊。

同場加映：農曆七月22大禁忌

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鬼節2024｜女生被恐嚇 崩潰要求分手

女生因為太害怕不敢睡覺，想要男友陪伴，順道把錢還回去並買祭品燒一下，但男友卻說太晚，「鬼節晚上不能出門」為由拒絕。最過份的是，他還恐嚇女生，「怕床底有手伸上來啊」、「去照鏡子，有沒有一個披着頭髮的人看你」，女生崩潰要求分手，後來即使男友安慰她，也沒再理會。

鬼節2024｜網民批男友不顧感受：不懂你的害怕還笑你

帖文引來大批網民留言，批男友不顧及女生感受，明知道她害怕，故意嚇她，「他完全不懂你的害怕，還取笑你膽子小」、「這種人你都談啊，且不說其他的，在你表達了害怕之後還在敷衍你、嚇你，這你都能忍」、「好嚇人啊還要等妳睡不著，明天再分嗎？直接分不行嗎」、「雖然封建迷信我也不信，但這把你男友小氣摳門愛貪小便宜的性格展現得淋漓盡致」。

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