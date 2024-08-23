昂坪360活動｜葛民輝與小朋友們登昂坪360 純真筆觸為秋活動打開序幕

鬼才頑童遇上兒童，引爆創意無窮！過百位小朋友、家長、幼稚園教師、繪畫導師及義工昨日應邀到訪昂坪360，參加享樂行慈善基金會及保良局所合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」，與童心未泯的跨界潮流創作教父葛民輝先生同場參與融合玩樂及觀光元素的寫生之旅。

遊覽昂坪市集 汲取創作靈感 發揮童真創意

參加今次由昂坪360善心贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」的小朋友，早前都有份參與「童悠共享 幼兒繪畫比賽」。在逾520名參賽者中突圍而出的114名優秀入圍者，均獲邀參與一日郊外寫生之旅，提升繪畫技巧。入圍作品經由保良局副主席譚毓楨女士、昂坪360董事總經理董沛銓先生、享樂行慈善基金會共同創辦人利曼莎女士及黎諾懿先生、葛民輝先生、藝術家Alan Cheung先生及paullung先生所組成的評審團嚴格選出。

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小朋友除了乘坐纜車俯瞰北大嶼郊野公園、東涌灣一帶的自然風光，更親身遊覽古意盎然的市集，欣賞中式園林建築風格及各類傳統手工藝品，在愉悅暢快的氛圍中汲取創作靈感，隨後在繪畫導師的引領以及葛民輝先生的陪同下，無拘無束地揮筆作畫。

昂坪360董事總經理董沛銓先生表示：「昂坪360作為結合纜車系統、大自然景觀及悠閒玩樂體驗的旅遊勝地，我們致力發揮我們的獨特優勢，推動社區藝術，希望透過自身地域資源，讓新生代以嶄新角度發掘藝術創作的美好。」

享樂行慈善基金會共同創辦人利曼莎女士感謝昂坪360的熱情招待及葛民輝先生的愛心支持：「這次寫生活動是一次寶貴的成長體驗，不但讓孩子在廣闊開揚、被大自然環抱的環境中自由活動及作畫，更融合探索和玩樂元素。感謝葛民輝先生的參與，令孩子體驗更為深刻，成就了一次快樂而難忘的創作旅程。」

跨界創作人葛民輝先生說：「擔任今次比賽評判，令我深深感受到新一代的藝術潛能。在這學習壓力日益加重的時代，我希望所有孩子都有機會體驗更多自然風光，用其稚嫩真摯的筆觸、妙趣可愛的構圖，盡情發揮創意。」

活動為昂坪360中秋藝術裝置打響頭炮。今個中秋佳節，昂坪360與葛民輝先生、享樂行慈善基金會攜手打造別具意義的「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節裝置藝術企劃，於9月14日至10月20日在昂坪市集展出，由葛民輝先生義務參與裝置設計，將其自家設計的藝術玩具角色「HEROIC KOGIANT」巧妙揉合中秋元素。企劃前哨活動「童悠共享 幼兒繪畫比賽」中114幅入圍作品將被製成燦爛彩燈，在昂坪市集中高掛，以童心祝願所有人有一個美好月圓佳節。

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