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癌症年輕化｜大型研究揭90後罹患8大癌症人數激增　莫樹錦：空氣污染是肺癌年輕化主因

醫健人物

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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美國一項大型研究，揭90後人士罹患8種癌症的人數激增。

【肺癌／甲狀腺癌／癌症／癌症研究／莫樹錦／癌症年輕化】茶餘飯後時常聽到朋友慨歎癌症病發有年輕化趨勢，說某人不足五十歲已後期肺癌，又某某女士三十多歲便患乳癌，聽來有點恐怖。但綜合種種原因，包括早期篩查及社會更留意癌症等因素，這疑似「年輕化」現象從未經嚴謹科學方法證明。

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應該說直到今年八月未被科學證明，今期Lancet Public Health（見註）刊登大型研究，包括23,654,000病人在2000至2019年病歷，從大數據分析共三十四種不同癌症，發現起碼八種癌症在九十後出生群組比年長者病發率增加兩至三倍，其中包括腎癌、膽管癌、子宮癌、乳癌、大腸癌、小腸癌和睾丸癌，按美國這大型研究數據，相當明確某幾類癌症有年輕化趨勢。

這研究只限於病發率，但未能解釋原因，過去曾有很多不同研究在不同環境下作出有限度解釋，例如甲狀腺癌（Thyroid Cancer）的增加是跟輻射性污染掛鈎，日本核污水事件將推波助瀾，未來更加倍增加甲狀腺癌年輕化。空氣污染絕對是肺癌年輕化的主要原因，早前文章已述及台灣從低劑量電腦素描作篩查，在不吸煙而有家庭歷史者發現早期肺癌機會是1.7%，比長期吸煙者的0.9%還高。另外，還有飲食習慣、體胖過重、生活模式等，都可能會增加癌症年輕化機會，只是未有充足數據說明如何預防。

不幸地，腫瘤科這專業仍有不少發揮空間。

註：Hyuna Sung et al, Lancet Public Health, Volume 9, Issue 8, E583-E593, August 2024

全文刊於《經濟日報》，原題為「年輕化

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 癌症 莫樹錦 空氣污染 大數據 腎癌 乳癌 肺癌 大腸癌 美國

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