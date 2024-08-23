新品速遞｜雀巢推出6款雀巢限量版手繪新包裝 參加遊戲免費贏主題限量精品

雀巢牛奶公司為了支持及推動本土創意，早前舉行了名為【「家」添本土新鮮感】的產品包裝設計比賽，並破天荒將產品包裝化身成創作畫布，廣邀全港大人小朋友發揮創意！比賽更邀請到 YWCA 香港基督教女青年會 — 女青活學中心參與評審，當中已勝出的 6 款優勝者手繪作品，分別成為雀巢®️ 牛奶公司™️鮮牛奶（946 毫升）及 3 款不同口味的高鈣低脂乳酪（140 克）的真實包裝，一共 6款限量版全新優勝者手繪包裝的產品即將於 8 月 16 日起於全港各大超市及便利店新鮮登場。

支持本地創作 首次將得獎作品化成新包裝 與港人共享快樂

是次以【「家」添本土新鮮感】設計主題的包裝比賽，公開組別特別為雀巢®️ 牛奶公司™️的 946毫升鮮牛奶作包裝設計，3名優勝者手繪作品化身3款限量版實體包裝推出市面。當中的手繪設計加入了各種本土元素，亦將運送牛奶路線畫成迷宮，以表達雀巢®️ 牛奶公司™️的專業運輸團隊每日將本地新鮮奶製品由香港元朗工廠直送到不同銷售點，同時亦注入了雀巢®️ 牛奶公司™️與香港一起成長的情懷。包裝色彩繽紛，繪圖風格溫馨可愛，為產品包裝添上色彩同時添上溫暖，令每朝喝一口新鮮牛奶都成為樂趣。

而親子組包裝設計比賽的3款優勝者手繪設計，分別為雀巢®️ 牛奶公司™️高鈣低脂甜味純乳酪、高鈣低脂士多啤梨乳酪，以及高鈣低脂藍莓乳酪3款乳酪產品，帶來煥然一新、充滿童趣的全新包裝。不論是可愛的小童抱著充滿萌趣的牛牛，抑或一家人快樂享用美味健康的乳酪繪圖，配上香港各大名勝的背景，均充滿溫馨快「酪」感，表現出滿滿的正能量！(**詳情見列表一)

參加網上遊戲 免費贏取新包裝主題限量精品

另由 2024 年 8 月 16 日至 9 月 8日期間，於雀巢®️ 牛奶公司™️ Facebook 專頁參加有獎問答遊戲，亦有機會獲得雀巢®️ 牛奶公司™️【「家」添本土新鮮感】限量版鮮牛奶造型筆袋乙個（數量有限，送完即止）。

參加方法：

讚好（Like）@ Nestlé Yoghurt Hong Kong 雀巢乳酪專頁 (https://www.facebook.com/nestleyoghurthk) 及遊戲貼文

於貼文留言位置分享最鍾意食雀巢® 牛奶公司™ 高鈣低脂乳酪嘅時刻及原因，例：「我最鍾意下午茶時食乳酪，可以過下口癮，同時輕盈冇負擔～」

標註／Tag 2 位朋友

最有創意嘅留言者可獲限定版雀巢® 牛奶公司™牛奶盒造型筆袋 1 個（名額 100 個）

活動日期：2024 年 8 月 16 日至 9 月 8 日

條款及細則：

參加者必須年滿 18 歲，並持有有效香港身份證。

每個 Facebook 帳戶只可參加 1 次及只限獲獎 1 次。

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