  • 30°C
香港時間 : 2024823日 (五) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

夫婦因女兒1句話，健身半年大肚腩變六舊腹肌。

【南韓夫婦／減肥／健身／腹肌／運動員】減肥不論年齡，任何時間開始都從不嫌晚。南韓一對62歲、57歲的夫婦，原本身材普通，丈夫更有啤酒肚，因女兒1句話兩人開始嘗試健身，半年後操出六塊腹肌，實現穿衣自由！

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

曾因受傷脫離運動變肥

這對來自南韓的夫婦是一對平凡的老夫老妻，但近年韓國健身風氣盛行，於是女兒就問當時有著啤酒肚的爸爸：「爸媽你們要不要試試」？

夫妻兩人曾經都是運動員，爸爸是拳手、足球員，媽媽則是游泳隊的運動員。後來兩人因受傷、生育等原因脫離了運動，但因女兒這1句話，兩人決定再次成為運動伴侶。

更多相關報道：減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」

夫妻互相配合健身

他們在Instagram上分享一天的飲食日常。早上7點起床就進行半小時的拉伸運動，隨後吃簡單清爽的營養早餐，包括烤多士、牛奶、燕麥片、烚蛋和一些新鮮蔬果；午餐正常吃，下午進行1.5小時的全身健身運動；中間以堅果加水果乳酪、香蕉等作為零食；晚餐再以雞胸肉、雞蛋、番茄、南瓜等食物製成沙拉，清淡又飽肚。

點擊圖片放大
+7
+6

除此以外，夫妻一起運動的好處就是，可以互相配合時間。夫妻倆一周健身5至6次，一次1.5小時，居家也會做瑜珈等簡單的拉伸，或做深蹲，一次15下，總共練4次。兩人白天上班，下班就會相約一起去健身房，進行有氧、重訓、抬腿、練手臂和背部運動。

經過半年的努力，夫妻兩人都練出了六塊腹肌，而以前爸爸只敢穿大叔裝，媽媽則穿著寬鬆，現在都會嘗試年輕人衣服，還會選顯身材的穿，女兒更說爸媽練出好身材後，穿衣品味都變潮了。

因女兒結婚爸爸接受「O型腳」手術

不過，爸爸由於年輕時太喜歡做運動，再加上年齡的增長，他在健身時亦較集中於腿部鍛煉，導致膝蓋軟骨減少，變成「O型腳」，且行路也變得愈來愈困難，甚至無法走路15分鐘以上，需要支撐住他人的肩膀才能行走。

為此，爸爸決定接受「O型腳」手術。手術後，他的腿部得到明顯的改善，同時他也努力做康復運動，在日後健身時則著重於上半身。而女兒的婚禮亦於今年5月31日舉行，在手術前只能穿寬鬆的褲子的爸爸，在努力做完復建後，最後也能穿上修身的西裝出席女兒婚禮。

點擊圖片放大
+13
+12

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝
11:06 2024/07/05
減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝
勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲
17:56 2024/07/04
勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲
減肥大作戰︱169磅肥妹節食減肥1年後打回原形　靠1招不捱餓瘦出腹肌零反彈
12:15 2024/03/26
減肥大作戰︱169磅肥妹節食減肥1年後打回原形　靠1招不捱餓瘦出腹肌零反彈

你可能感興趣

減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝
11:06 2024/07/05
減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝
勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲
17:56 2024/07/04
勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲
減肥大作戰︱169磅肥妹節食減肥1年後打回原形　靠1招不捱餓瘦出腹肌零反彈
12:15 2024/03/26
減肥大作戰︱169磅肥妹節食減肥1年後打回原形　靠1招不捱餓瘦出腹肌零反彈
健康問題 減肥 養生 網絡熱話

最高瀏覽

網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
空難│泰國小型飛機墜毀　據報5名遇難中國遊客來自香港　入境處確認非香港居民
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因