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身後事︱生日月份不能去殯儀館會相冲？ 蘭子：甚麼相冲也及不上遺憾

家事百科

發布時間： 23 分鐘前

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圖為香港殯儀館配圖。

我自覺有特殊體質，每當去一些磁場不好、殯儀館或是墳場就會有頭頂發麻的現象，兼且亦曾有被靈體干擾過的經驗，因此非常避諱去殯儀館。但自從媽媽離世那年，我為她做身後事，感受到朋友來送她最後一程的那份寶貴心意，我好感動，亦因此對參加別人喪禮的一些新體會。

你有沒有聽過農村有一個現象？就是「紅事不幫忙，白事多遠都會去」。他們的見解是，喜事，人不到禮到，以後還有很多見面的機會，能參與也是錦上添花；但白事，可能主家沒有邀請你參加，但只要離世的是你關心過或尊重的人，你也應該主動前往吊唁或慰問。這不僅是一種同情和慰問的表示，也是對逝者和家屬的尊重。如果沒有親自前往吊唁或幫忙，可能會被視為不關心或不尊重逝者和家屬。在農村人死為大，全村人就算彼此平常再怎麼鬥嘴吵架，可一旦誰家有白事，大多都會拋開彼此的恩怨，過來幫忙；幫完忙之後，亦會留下來吃大鍋飯，來表示感謝。

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記得我都有一個相同的經歷。四年多前，在好友父親的靈堂上，見到曾和我冷戰了多年的女閨密也去送別他父親，我走了去閨蜜旁邊和她寒喧。可能在這環境，大家都了解到要珍惜當下，冰就是這樣破了。而在我媽媽出殯期間，閨蜜寸步不離，誠意幫忙。我深切體會那份千里送鵝毛的心意，對我非常重要。這感受亦因此改變了我之前的行為。

這個月我敬重的前輩出殯，撞正我生日月份，坊間流傳會相冲，原本我都有所忌諱。但聽到前輩女兒告知，她爸爸在新年的時候表示遺憾地不能和我碰面，嘩！我的心難過得不得了。甚麼相冲也及不上這份遺憾的感覺巨大！我必須將悼念及祝福，親自到靈堂弔唁為前輩送終⋯

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撰文 :  陳淑蘭 樂天知命，直言無忌的電視及電台節目主持人

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