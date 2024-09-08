富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界

▲ 富國島3大親子遊推介，即睇詳情！

【親子好去處/親子旅遊/富國島親子遊/越南親子遊/富國大世界/太陽世界/珍珠野生動物園】香港快運宣布將於今年12月6日開通越南富國島新航線，直飛富國國際機場，以後去富國島就更方便！富國島是越南西南邊的小島，有不同的娛樂設施和景點，如海灘、動物園、水上樂園、纜車、甚至有越南版迪士尼等，成為不少港人親子遊的地方。近日有港媽便分享富國島親子遊3大景點推介，從水上到陸地，更有全世界最長的跨海纜車，欣賞超靚海景！

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富國島親子遊｜1. 富國大世界Grand World

港媽「護士Vi媽三小火」近日於Facebook專頁分享帶小朋友到富國島旅遊的行程，又推介3大必玩景點！首先是「富國大世界Grand World」，大家可以乘搭貢多拉遊覽威尼斯運河，運河兩旁有彩色的歐陸風情建築，隨便拍都很美，船伕還會主動幫忙拍照，為大家留下倩影。港媽提醒盡量不要在烈日當空的時候坐船，否則會因酷熱而不想活動。

另外，門外有一個小花園，設有造型滑梯，小朋友可以玩耍之餘也可以打卡。入夜後，分別有一個免費和一個付費的表演可觀賞，其中付費表演以民族文化為主題，集合舞蹈、光影和水舞，於8時15分開始；免費水幕表演則於9時45分開始。

富國大世界Grand World

地址：QT 01_14, Đường Hội Hè, Grand World, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

費用：免費（乘搭貢多拉及其他活動需另外收費）

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富國島親子遊｜2. Sunworld太陽世界

Sunworld太陽世界位於富國島南部，是一個著名的親子景點，有著全世界最長的跨海纜車，單程長達20分鐘，可以慢慢欣賞海景。由於纜車門票包水上樂園和遊樂園入場，所以大家到達小島後，毋須額外付費入場水上樂園，園內設施適合大人小朋友，設有小朋友版「大喇叭」，5歲的小朋友也可以遊玩，而遊樂園只有兩樣設施，包括木製過山車和360度觀景台。

另外，港媽提醒纜車並非全天候駕駛，只有3段時段開放，17:00尾班纜車，有興趣乘坐的大家須每天到官網確認開放時間，而纜車的起點和終點就是日落小鎮。若然小朋友玩到累想休息，水上樂園附近設有沙灘床和小屋可以任坐，也可租借儲物櫃擺放個人物品。她又建議購買午餐自助餐套票，推薦在Mango餐廳用餐，食物款式非常多。而當地主要的交通是Grab。

港媽也分享當日的行程，先到Sunworld水上樂園，坐世界最長海上纜車到達日落小鎮，之後再到吻橋，晚上9點可以觀賞水幕光影「Kiss of the Sea」及煙花。

Sunworld太陽世界

地址：Bãi đất đỏ, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

營業時間：每天 10:00 -16:30

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富國島親子遊｜3. 珍珠野生動物園

珍珠野生動物園最大的特色是可以與長頸鹿共進午餐，只要購買包午餐的套票，便可選擇在三個不同的餐廳用餐：長頸鹿餐廳，火烈鳥餐廳，和設於動物園外面的犀牛餐廳。這些餐廳提供不同風味的美食，分別是西餐薯條沙律、越南菜等，該餐點毋須額外付費。如果在長頸鹿餐廳在吃午餐，可以零距離接觸長頸鹿，拍照、餵食，如果沒有到長頸鹿餐廳，可以進內購買紅蘿蔔餵長頸鹿。

另外，園內還有一個有趣的活動——免費餵駱駝，在指定時間內，職員會拿著葉子出現，只要向他們取葉子，就可以親自餵食駱駝。園內也有遊覽猛獸區的免費冷氣巴士，大家可以觀賞動物之餘，也可以涼冷氣。

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港媽提醒長頸鹿餐廳三點關門，而動物園四點關門，想要餵食長頸鹿便要預留時間，另外，紅蘿蔔下午便會賣光，她建議入園後先到餐廳，確保有紅蘿蔔，同時避免下午拍照時的背光問題。如果想保留體力逛園區，她不建議大家步行到位置較遠的長頸鹿餐廳，可以考慮到自由區購買zoo tram無限搭，直達長頸鹿餐廳。

珍珠野生動物園

地址：Phu Quoc, Ganh Dau, Phu Quoc island, Kien Giang Province

營業時間: 09:00-16:00

官網【按此】

圖文獲「護士Vi媽三小火」授權轉載

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