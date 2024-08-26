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法證先鋒VI丨戴祖儀入行7年恨攞獎　 曾因失言得罪人學懂慎言：都算係一種成長！

娛樂

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

戴祖儀接受TOPick訪問！

「覺得是時候可以攞獎，我不貪心，想拎女飛躍！」7年前戴祖儀（Joey）放棄當「法律界之花」加入演藝圈，早前接受TOPick訪問的她直言冀盼有突破，更明言恨攞獎。

恨捧獎之餘，女神亦恨拍拖，感情空白期近兩年的戴祖儀希望Mr,right快點出現，她說：「喜愛被照顧的感覺，希望有一個可以控制自己的人，有些人會覺得煩，我反而是享受。」

法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善

（陳慧安攝）

法證先鋒VI丨字典裡沒有「做唔到」

戴祖儀於劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》飾演法證部科學鑑證主任「方凱欣」，角色同樣是一名昆蟲專家，要跟蟲蟲演對手戲，令戴祖儀成功克服恐懼。

「在我思維裡沒有『做唔到』三隻字，尤其是演員，儘管通宵數星期甚或病倒，也不可以失場。正如當沒有『唔得』這想法時，拍攝時我要拿起條蟲解剖、弄碎然後混入化學物，都不能夠做不到。」

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法證先鋒VI丨酒精敏感成「最佳防狼器」？

戲外的戴祖儀自細培養硬淨個性，不同成長階段有著不同的大膽歷程，過著好玩的人生，「小學時代被欺凌底下，學會如何令自己變得更強，不可以輸給人睇；中學時代就跳出舒適圈去參加不同的比賽，高中時更選到學生會會長；大學時代就獨自出國留學，面對新環境、人和事物，如何去適應又是另一種大瞻。」

縱然留學海外無王管，戴祖儀卻未有肆意放縱，去Clubbing絕不爛醉離場，她解釋：「我不飲酒並非因為乖，只是因為有酒精敏感，飲完酒會全身紅腫和頭痛，我clubbing完只負責『捉』女同學回宿舍，發酒癲時確保她們人身安全。」

問及有否被撩「一夜情」？戴祖儀說：「身體上不容許，身體缺憾令我的人生好清醒，父母當年好放心。」

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法證先鋒VI丨喜歡有主見的男生

Dry足兩年的戴祖儀想脫單享受愛情滋潤，稱：「拍拖我不抗拒，純粹是忘記了對一個人有興趣的感覺，由一起行街、看電影和食飯的約會階段，其後再慢慢磨合，當想到一大堆過程，便覺得不如遲些吧。」

男仔頭個性的她原來渴望被男友照顧，戴祖儀說：「由細至大很獨立，愛照顧身邊的人，反而想識一個照顧型和有主見的男朋友，可以控制到我，（不覺得煩？）有些人會覺得煩，我反而幾享受被控制的感覺，儘管要『報到』也沒問題,，反而太放任令我欠缺安全感。」

戴祖儀直言是宅女一名，難以認識另一半，她笑說：「我個人好摺，朋友約我食飯，若果要過的話我會不想去。」

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法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事

法證先鋒VI丨一時失言開罪人

今年為戴祖儀入行第七個年頭，TVB近年爆離巢潮，似乎是新晉小花上位的好機會，對此她說：「我覺得開始可以爭下獎，以前不敢攞獎，一來不知道上台說甚麼，反而不攞獎更好，自由自在，不需要成為焦點，現在想多謝令自己成長的人，是一些真心話，（想拎甚麼獎？）我不貪心，暫時想拎飛躍！」

對她而言最大的躍進是學懂調整心態，明白生存之道：「以前個人好急燥，開心與否全寫臉上，不懂得拒絕人甚或亂說話。我是沒有戒心的人，你問我意見甚或私事時會亳無保留分享，但未必人人值得信任，然後被拿來大造文章，成為眾矢之的，現在會謹言慎行，保護自己，可說是一種成長！」

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