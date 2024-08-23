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小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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拔萃女小學招收2025/26學年小一新生。

【拔萃女小學/小一報名/私立小學/女校/小一面試】位於油尖旺區的拔萃女小學是一所私立小學，與拔萃女書院結龍，畢業生可直升中學部，深受家長歡迎，小一學額可謂爭崩頭。女小拔將於8月16日至8月27日接受2024至25年度的小一申請，學額144個。

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

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拔萃女小學丨8月27日截止小一申請

傳統女校拔萃女書院，學生在體藝方面亦有出色表現，因此其一條龍小學－拔萃女小學，亦吸引大批女童家長報讀。現時拔萃女小學將於2025/26學年開設4班。學費為7萬元，分10期繳交。

根據拔萃女小學網頁資料（按此連結），校方將於8月16日至8月27日中午12時接受2024至25年度小一入學網上報名。家長須於小一入學網站（按此連結） 開設帳戶辦理申請手續，家庭中的每一位額外申請人開設不同的帳戶。完成網上申請後，遞交網上申請表時，須繳付$210申請費用，並需列印及影印相關文件，於8月16日至28日期間，以掛號信或速遞方式遞交至學校，所需文件如下：

1. 資料表（完成網上申請後列印）

2. 申請表（完成網上申請後列印）

3. 申請人的出世紙／身份證明文件副本

4. 2023/24學年的學校成績表或評估報告副本

5. 有效住址證明副本（例如水費單、電費單等）

6. 聖公會浸禮證明副本（如有）

7. 其他資料（不多於4張單面A4，毋須提供Portfolio或文件夾）

名校攻略丨插班考入神校拔萃女小學　4家長分享3大攻略：毋須讀名幼

拔萃女小學丨申請注意事項

透過掛號信或快遞服務，所有申請文件必須裝在密封信封內寄至學校，信封上註明「Application for Pr. 1 Admission 2025-2026」，並於8月16日至28日期間致九龍佐敦佐敦道1號（Diocesan Girls’ Junior School, 1 Jordan Road, Kowloon）

  • 信封尺寸：最小 – 29.7 厘米 X 21 厘米

拔萃女小學要求將所有文件按上述次序排列後，用萬字夾在左上角夾好，切勿用釘書釘。把文件放入不小於A5大小的信封內，如有雙胞胎、三胞胎姊妹一同申請，需要把兩份或三份申請文件放於同一信封內。請勿為同一申請人提交多份申請。

校方將於10月初舉行第一次面試，10月底至11月中旬公布面試結果。11月中旬會舉行第二次面試，並於12月底發出取錄通知，家長可於2025年1月進行網上註冊。

傳統女校私立拔萃女小學，2025/26學年小一申請8月27日截止。（香港經濟日報資料相片）

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