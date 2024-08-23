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不幸海難｜「英國比爾蓋茲」搭超豪華遊艇遇船難身亡　船廠集團評價是「不沉的船」疑人為惹禍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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當時船上共載有22人，包括船員10人及乘客12人。（圖自法新社）

【比爾蓋茨／Bill Gates／Mike Lynch／海難／水龍捲／貝氏號／風暴／沉船】有「英國比爾蓋茨」之稱的科技業大亨Mike Lynch，與家人日前於遊艇事故中罹難，事件震撼各國。由於涉事遊艇「貝氏號」（Bayesian）屬超級豪華遊艇，外界因此對其安全求生存疑，而船廠所屬集團執行長22日便回應表示，疑似是人為釀禍，指是船員一連串「難以形容、不當的失誤」所造成。

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根據外國傳媒報道，涉事的超級遊艇「貝氏號」（Bayesian）於本月19日清晨時分，在意大利西西里島外海遭遇水龍捲，短短幾分鐘內便沉沒，船上當時共有22人包括12名乘客和10名船員。12名乘客中有6人失蹤，其中Lynch的遺體被尋獲，而其18歲女兒Hannah雖曾一度被宣告尋獲遺體，但據BBC指出其至今亦然失蹤。

報道指「貝氏號」是由意大利船廠Perini Navi在2008年建造，曾兩度維修，最近一次已是4年前，但不是由Perini Navi負責。

鑑於外界對「貝氏號」的安全程度提出種種質疑，造船廠所屬的意大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長Giovanni Costantino受訪時便回應，意有所指是人為錯失所致。

一艘不沉的船，但船員們卻犯了無盡的錯誤。

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Giovanni Costantino直斥沉沒的豪華「貝氏號」遊艇 是由於船員「無休止的錯誤鏈」造成的，歸咎船員有「令人難以置信的過失」，如沒有做好因應風暴的準備，尤其出海前已有風暴的預警。


首先，在天氣警報的情況下，據我所知，辦派對是不合適的。那天晚上不行。船體和甲板需要透過關閉來確保安全。

他表示，當船採取起錨、關閉門和艙口、降低龍骨以增加穩定性等措施以應付風暴時，就應該要求乘客離開船艙並在安全地點集合。如果遵循正確的程序，所有乘客隔天一早便可以絲毫無損。而對於執行長的評論，涉事船長和其他船員目前尚未有回應。

同場加映: 不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬

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