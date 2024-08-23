東涌纜車｜昂坪360中秋活動展開　葛民輝與小朋友繪製綵燈

▲ 「童悠共享 快樂共享工作坊」旨在讓小朋友有機會體驗更多自然風光，用其稚嫩真摯的筆觸、妙趣可愛的構圖、盡情發揮創意。（昂坪360提供）

過百位小朋友、家長、幼稚園教師、繪畫導師及義工今日（23日）應邀到訪昂坪360，參加由享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」，與跨界潮流創作教父葛民輝一起展開融合玩樂及觀光元素的寫生之旅。

而是次活動更為昂坪360中秋藝術裝置打響頭炮，昂坪360與葛民輝、享樂行慈善基金會，將於9月14日至10月20日，攜手推出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節裝置藝術企劃，在昂坪市集展出小朋友的繪畫作品。

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參加是次工作坊的小朋友，早前都是在「童悠共享 幼兒繪畫比賽」逾520名參賽者中，突圍而出的優秀入圍者，並獲邀參與一日郊外寫生之旅，提升繪畫技巧。他們今日除了乘坐纜車俯瞰北大嶼郊野公園、東涌灣一帶的自然風光，亦親身遊覽古意盎然的市集，欣賞中式園林建築風格及各類傳統手工藝品，隨後更在繪畫導師引領和葛民輝陪同下，無拘無束地揮筆作畫。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，昂坪360作為結合纜車系統、大自然景觀及悠閒玩樂體驗的旅遊勝地，致力發揮獨特優勢推動社區藝術，希望透過自身地域資源，讓新生代以嶄新角度發掘藝術創作的美好。

享樂行慈善基金會共同創辦人利曼莎女士稱，這次寫生活動是一次寶貴的成長體驗，不但讓孩子在廣闊開揚、被大自然環抱的環境中自由活動及作畫，更融合探索和玩樂元素。葛民輝則指，在學習壓力日益加重的時代，希望所有孩子都有機會體驗更多自然風光，用稚嫩真摯的筆觸、妙趣可愛的構圖，盡情發揮創意。

小朋友繪畫作品製成中秋彩燈

另外，今個中秋佳節，昂坪360與葛民輝、享樂行慈善基金會，將攜手推出別具意義的「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節裝置藝術企劃，於9月14日至10月20日在昂坪市集展出。其中，葛民輝義務參與裝置設計，將其自家設計的藝術玩具角色「HEROIC KOGIANT」巧妙揉合中秋元素。而「童悠共享 幼兒繪畫比賽」的114幅入圍作品，會被製成燦爛彩燈在昂坪市集中高掛，以童心祝願所有人有一個美好月圓佳節。

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