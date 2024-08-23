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靚媽修身丨胡杏兒馬爾代夫泳裝派福利　杏兒身材零走樣分享保養秘訣【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

現年44歲視后胡杏兒不愧是1999年港姐季軍兼活力風采獎得主，與丈夫李乘德婚後育有3子的她，身形零走樣，依然Fit到爆。

昨日（8月22日），杏兒在個人社交平台上載多張在馬爾代夫拍的多張泳照，而且杏兒如上演泳裝騷般，分別穿上3款泳衣，當中分別有綠色、黑色﹑白色，一律將她的美好身段盡展，她表示暑假接近尾聲，她寫道要捉緊夏天的尾巴，並問大家喜歡她穿哪款泳衣。

姚子羚、 連詩雅、楊茜堯、陳自瑤、岑潔儀以至天后鄭秀文等紛紛留言稱讚杏兒索爆。同時，令不少網民問她修身保養的秘訣，她回應網民稱：「健康飲食、心情愉快、睡眠。」

三孩之母丨胡杏兒感激丈夫助挽救婚姻危機　當媽後忽略老公：眼裡只有孩子

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